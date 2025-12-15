Dominic Fritz Fritz denunță „o coordonare dezonorantă PSD - AUR” în spatele moțiunii împotriva ministrului Mediului

În plină dezbatere parlamentară asupra moțiunii simple depuse împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, președintele USR susține că demersul are un scop politic și urmărește să mute atenția publică de la problemele din justiție.

Președintele USR, Dominic Fritz, a intervenit public în apărarea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în contextul tensiunilor generate în Parlament de discutarea moțiunii simple care îi cere demisia.

Liderul USR afirmă că inițiativa nu are legătură cu responsabilitatea reală a ministrului, ci reprezintă o tentativă de a bloca reformele din domeniul mediului și de a distrage atenția de la dificultățile din justiție, acuzând „o coordonare” între PSD şi AUR.

În timp ce dezbaterile din Parlament au devenit tot mai aprinse, cu schimburi de acuzații între partidele politice, Dominic Fritz a susținut că Diana Buzoianu este vizată tocmai pentru că a început reformarea agențiilor de mediu, instituții pe care le consideră „excesiv politizate”. Potrivit acestuia, rezistența față de aceste schimbări explică atacurile îndreptate împotriva ministrului.

Luni, 15 decembrie, într-o intervenție la Digi24, Dominic Fritz a calificat moțiunea drept „o coordonare între PSD și AUR”, afirmând că un astfel de demers „descalifică ambele partide” și are ca obiectiv principal deturnarea atenției publice de la problemele sistemului de justiție. În opinia liderului USR, scandalul politic creat în jurul ministrului Mediului servește unor interese care nu au legătură cu buna guvernare.

Fritz a mai susținut că acuzațiile aduse Dianei Buzoianu sunt nejustificate, arătând că situația de la barajul Paltinu nu a fost generată de actualul ministru, ci este rezultatul politicilor anterioare ale PSD, care ar fi politizat conducerile agențiilor de mediu. Poziția actuală a social-democraților, spune el, confirmă opoziția față de reformele inițiate de Ministerul Mediului.

Moțiunea simplă, depusă de senatori ai AUR și susținută de 39 de parlamentari, solicită demisia ministrului Mediului pentru întreruperea alimentării cu apă în 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița, precum și pentru „ignorarea” situației barajelor din România.

Semnatarii moțiunii o acuză pe Diana Buzoianu de incompetență, susținând că aceasta ar fi dus la sistarea alimentării cu apă potabilă pentru peste 100.000 de persoane, la închiderea unor spitale din județul Prahova, a centralei de la Brazi, precum și a unităților de învățământ și a unor instituții publice.

„Locuitorii a 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița, precum Câmpina, Băicoi, Slănic, Vălenii de Munte, Breaza, Comarnic și zeci de sate aferente, sunt victimele unui sistem incompetent, ignorant și falimentar”, se arată în textul moțiunii. Autorii documentului susțin că, timp de mai bine de o săptămână, la robinete ar fi curs fie aer, fie „un amestec toxic de nămol și bacterii”, punând în pericol sănătatea publică și siguranța sistemului energetic național.

În finalul moțiunii, Diana Buzoianu este acuzată că, deși ar fi cunoscut procedura de golire a barajului Paltinu, nu și-ar fi exercitat atribuțiile pentru a preveni o situație de criză.