Ministerul Mediului a câștigat procesul privind raportul corpului de control referitor la drumul din pădurea Băneasa

Ministerul Mediului a câștigat în primă instanță procesul privind raportul corpului de control referitor la drumul din pădurea Băneasa, raport care a fost contestat de Romsilva Ilfov.

Ministerul Mediului a câștigat procesul privind raportul corpului de control la Romsilva

„Pe banii și timpul autorităților publice, domnul Răduță, directorul direcției silvice Romsilva Ilfov a încercat să explice că problema drumului din pădurea Băneasa a fost raportul corpului de control al Ministerului, nu contractul ilegal semnat de el. A pierdut pe fond. Directorii din direcțiile silvice pot fi demiși de Directorul General al Romsilva. Crede cineva că vechiul-nou director general al Romsilva va demite directorii care vădit nu protejează pădurile? Noi continuăm să muncim cu sens. Pădurile României merită o Romsilva reformată”, a scris ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Mediului a declarat recent într-un interviu acordat „Adevărul” că pădurea Băneasa este extrem de importantă, un „plămân verde” pentru București și Ilfov.

„În acest context sensibil, Romsilva a decis, de pe o zi pe alta, să deschidă un drum forestier fără transparență și fără o dezbatere publică reală.

Corpul de control al Ministerului Mediului a arătat că nu toate procedurile au fost respectate conform legii. Chiar și după aceste constatări, a existat o lipsă de deschidere și de comunicare. Din acest motiv, consider că situația este un exemplu clar al nevoii de reformă în Romsilva.

Pentru comunitatea din Greenfield, înțeleg foarte bine că există o nevoie reală de acces. Însă acest acces nu trebuie realizat prin pădure. Există deja obligația dezvoltatorului de a construi drumurile necesare, iar aceasta trebuie respectată.

Nu putem crea drumuri prin păduri de fiecare dată când un operator economic nu își respectă obligațiile”, a declara Buzoianu pentru „Adevărul”.

Greenfield vs. Romsilva

}n acela;i timp, Federația Greenfield Băneasa acuză Romsilva de o măsură „abuzivă și inechitabilă” după ce Regia a denunțat unilateral contractul de peaj pentru drumul forestier din Pădurea Băneasa, care reprezenta al doilea punct esențial de acces în cartier, fiind indispensabil pentru fluidizarea traficului și siguranța rezidenților, după cum susțin aceștia.

Reprezentanții federației susțin că au fost notificați de Romsilva și au răspuns deja prin intermediul avocaților, subliniind că acordul contractual a fost încheiat cu Direcția Silvică Ilfov, nu cu entitatea care a transmis denunțarea, ceea ce ar ridica probleme de legitimitate juridică. Ei afirmă că un contract valabil nu poate fi reziliat în afara condițiilor legale și a clauzelor asumate, indiferent de presiuni publice sau percepții din spațiul public.

Amintim că, în luna martie 2025, Federația Greenfield Băneasa a încheiat cu Direcția Silvică Ilfov un contract de peaj care reglementează utilizarea drumului forestier din Pădurea Băneasa ca rută de acces pentru locuitorii cartierului, în condiții legale și controlate. Astfel, accesul pe drumul forestier Consolight – Padina s-a făcut după reguli stricte, stabilite prin contractul dintre Federația Greenfield Băneasa și Romsilva. Măsura are ca scop atât siguranța locuitorilor cartierului, cât și protejarea Pădurii Băneasa.

Conform reglementărilor, circulația auto era permisă de luni până vineri, doar în intervalele 07:00–10:00 și 15:00–18:00, în timp ce în weekend și în restul zilei drumul rămâne deschis exclusiv pentru pietoni și bicicliști. Viteza maximă admisă era de 20 km/h, accesul este permis doar vehiculelor de până la 3,5 tone, iar tranzitul se desfășura într-un singur sens, Consolight - Padina. Staționarea și aruncarea materialelor inflamabile sunt interzise.

Federația Greenfield Băneasa subliniază că soluția este una temporară, până la identificarea unor alternative sigure de acces către cartier, și răspunde atât recomandărilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cât și rezultatelor studiului CNAIR pentru Aleea Teișani, care indică nevoia reglementării fluxului de trafic.

„Această rută este vitală pentru siguranța locuitorilor în cazul blocării Aleii Teișani. Beneficiile includ emisii de noxe de șapte ori mai reduse și emisii de particule PM10 diminuate de opt ori”, preciza federația.

