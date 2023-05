Liderul deputaților UDMR: Mandatul nostru e să participăm la negocieri când se reiau

Csoma Botond a precizat că reprezentanții Uniunii vor participa la discuții în momentul în care se vor relua negocierile pentru viitorul Guvern. Liderul deputaților UMDR susține că mandatul Uniunii la guvernare a rămas același.

„Din câte am înţeles, negocierile sunt suspendate. Nu pot să vă dau detalii, că nu avem despre ce să discutăm, despre un nou mandat. Negocierile au fost suspendate. Când se vor relua aceste negocieri, vom participa din nou la negociere. (...) N-am ce să vă spun aici, pentru că nu ştiu efectiv. Mandatul nostru este acela, participăm la negocieri şi vom vedea. Nu s-a schimbat nimic”, a afirmat Csoma Botond la Parlament, potrivit Agerpres.

Deputatul UDMR a punctat că nu poate oferi detalii referitoare la ministere pentru că nu a fost luată vreo decizie și a precizat că PSD și PNL nu au transmis când vor fi reluate negocierile pentru viitorul guvern.

„Vom participa. Am luat decizia de a participa în continuare la aceste negocieri şi vom vedea", a adăugat Csoma Botond, potrivit sursei citate.

Referitor la amânarea negocierilor pentru rezolvarea problemelor semnate de profesori, Csoma Botond a precizat că „în principiu pot să fiu de acord că nu poate să existe alte priorități pentru coaliția de guvernare față de prioritățile pe care ale are societatea în general”.

„În principiu, suntem de acord cu această declaraţie, pentru că nu poate să aibă coaliţia alte priorităţi decât acele priorităţi care există şi în societate şi trebuie să luăm anumite măsuri. Deci, din acest punct de vedere, nu pot să spun că nu pot să fiu de acord cu ce a declarat domnul Ciolacu. Sigur că am ştiut şi de salariile profesorilor, şi de pensiile speciale, nu sunt nişte probleme, deja persistă de ceva timp, dar în principiu pot să fiu de acord că nu poate să existe alte priorităţi pentru coaliţia de guvernare faţă de priorităţile pe care le are şi societatea în general. (...) Am avut un protocol privind rotativa, care nu e de ieri, nu e de alaltăieri, era vorba că până la sfârşitul lunii mai trebuie să se producă această rotativă", a spus Csoma Botond, potrivit Agerpres.

Liderul deputaților UDMR a afirmat că problemele salariile profesorilor și pensiile speciale „nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta”: Dacă mergem pe declaraţia dânsului (nr: Marcel Ciolacu ) şi negocierile sunt suspendate, până în momentul în care găsim o rezolvare la aceste probleme, poate că vor dura. Nu ştiu să vă spun exact, dar nu cred că vom reuşi să le rezolvăm foarte rapid”.

Totodată, Csoma Botond a subliniat că a fost informat că PNL cere ministerul Dezvoltării: „Vom sta la masa și vom negocia și vom vedea”.