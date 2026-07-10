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Deputat AUR, Eduard Koler mesaj tranșant: „România își alungă firmele, America își reconstruiește industria”

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Deputatul AUR Eduard Koler susține că România are nevoie de o schimbare radicală a politicii economice și afirmă că statul român face exact opusul Statelor Unite în ceea ce privește sprijinirea economiei și a industriei.

Deputatul AUR Eduard Koler. FOTO: Facebook
Deputatul AUR Eduard Koler. FOTO: Facebook

Într-o postare publicată pe Facebook, parlamentarul afirmă că discursul susținut de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, reprezintă un semnal important pentru România, întrucât demonstrează că marile puteri tratează economia ca pe o componentă a securității naționale.

„America își aduce fabricile acasă. România își alungă firmele”, își începe Koler mesajul, susținând că „economia nu mai este separată de securitatea națională”, iar statele puternice nu își abandonează industriile strategice doar pentru că este mai ieftin să importe.

Potrivit deputatului AUR, lumea traversează o schimbare de paradigmă, iar întrebarea nu mai este unde pot fi produse bunurile la cel mai mic cost, ci dacă un stat își poate asigura singur producția în perioade de criză.

„Vechea globalizare punea o singură întrebare: unde producem cel mai ieftin? Noua lume pune alta: cine ne poate opri să producem mâine?”, afirmă acesta.

În opinia parlamentarului, în timp ce Statele Unite stimulează întoarcerea industriilor strategice și folosesc politica fiscală și investițiile pentru a-și consolida economia, România descurajează mediul privat.

„America a înțeles acest lucru. Își readuce acasă fabricile, șantierele navale, industria de apărare, producția de medicamente și tehnologiile critice. Folosește politica fiscală, comenzile publice, taxele vamale și investițiile strategice pentru a-și întări economia. România face exact invers. Își taxează propriile firme, scumpește energia, complică investițiile și sufocă mediul privat”, a scris Koler.

Acesta critică și modul în care funcționează administrația publică, susținând că statul este supradimensionat acolo unde nu este nevoie și ineficient în domeniile esențiale.

„Avem stat birocratic. Nu avem stat strategic”, afirmă deputatul, adăugând că autoritățile sunt eficiente doar atunci când introduc taxe și controale, dar incapabile să finalizeze proiecte majore de infrastructură sau să sprijine industria.

Deputatul AUR consideră că energia ar trebui să reprezinte primul pilon al unei strategii economice naționale și susține că România nu valorifică avantajele pe care le are.

El afirmă că reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, hidrocentralele începute și abandonate și exploatarea gazelor din Marea Neagră trebuie tratate ca proiecte de securitate națională, nu doar ca investiții economice.

Koler vorbește și despre industria navală, susținând că România ar trebui să construiască nave pentru instituțiile statului în șantierele românești, folosind comenzile publice pentru dezvoltarea economiei și crearea de locuri de muncă.

În același timp, acesta susține că investițiile de miliarde de euro în apărare trebuie să genereze și capacități industriale în România.

„Dacă după aceste miliarde România rămâne fără fabrici, fără transfer tehnologic și fără capacitatea de a produce sau repara ceea ce cumpără, nu facem politică de apărare. Facem shopping militar pe datorie”, avertizează parlamentarul.

În finalul mesajului, deputatul AUR afirmă că actuala competiție economică se va purta între statele care produc și cele care depind de importuri.

„În anii care vin, lumea nu va mai fi împărțită doar între țări bogate și țări sărace. Va fi împărțită între țările care produc și cele care cumpără. Între cele care controlează tehnologia și cele care depind de ea. Între cele care au o strategie și cele care au doar guverne”, a transmis Eduard Koler.

Discursul invocat de deputatul AUR a fost susținut de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a pledat pentru o politică economică axată pe consolidarea producției interne și a industriilor strategice.

„Securitatea economică începe cu capacitatea națională de producție”a declarat oficialul american, arătând că o țară care nu poate produce ceea ce are nevoie și depinde de adversarii săi pentru resurse critice „nu este cu adevărat suverană”.

Bessent a mai afirmat că, în actualul context geopolitic, nu mai este suficient ca producția să fie realizată la cel mai mic cost, ci este esențial ca lanțurile de aprovizionare să reziste în fața unor crize majore.

„Ani la rând ne-am întrebat doar unde putem produce la cel mai mic cost. Această întrebare rămâne importantă, dar nu mai este suficientă. Trebuie să ne întrebăm dacă lanțurile de aprovizionare pot supraviețui unei crize, unui război, unei pandemii sau unui atac cibernetic”, a spus secretarul Trezoreriei SUA.

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