Demisia lui Anastasiu tensionează Guvernul. „Conferința a fost halucinantă, un atac la stat”. Bolojan, sub presiune: „Va încerca să contraatace”

Politologul Cristian Pârvulescu descrie drept „halucinantă” conferința de presă a lui Dragoș Anastasiu, urmată de anunțul demisiei din funcția de vicepremier. Totodată, fostul consilier prezidențial atrage atenția că prim-ministrul Ilie Bolojan va trebui să-și intensifice acțiunile pentru a contracara impactul negativ al scandalului mitei, ceea ce va crește tensiunile în guvern. Scandalul Anastasiu aruncă o umbră asupra Guvernului Bolojan, care a vrut să aducă oameni profesionişti din afara politicii pentru reformarea României.

„Este o decizie întârziată. În orice caz, conferința de presă pe care a făcut-o a fost halucinantă. Un atac permanent împotriva statului. Faptul că și-a dat demisia după ce a avut tot acest scandal nu rezolvă cu nimic problema. În sensul că, pe de o parte, aceste informații existau. Pe de altă parte, ideologia pe care a exprimat-o de la un pupitru din Palatul Victoria, atacând permanent statul, deși avea un rol important în interiorul acestui stat, arată cât de riscant este momentul în fața ofensivei mediatice. Cu toată încercarea de a rezista, a trebuit să se retragă. Atacurile au fost mult prea importante”, a spus Pârvulescu pentru Adevărul.

Acesta susține că Anastasiu „se victimizează” și „a căzut pe altarul reformării statului” pe care a început-o.

Grupul de experți guvernamentali va continua activitatea și fără Dragoș Anastasiu și, în opinia politologului, premierul va deveni „foarte activ” în perioada următoare:

Pentru a putea recupera după acest recul, prim-ministrul Ilie Bolojan va deveni foarte activ, va încerca să contraatace, să se repozitioneze. Și asta va tensiona și mai mult relatiile în interiorul guvernului.

În ceea ce privește postul vacantat de Anastasiu, Pârvulescu este de părere că acesta nu trebuie neapărat ocupat imediat și că nu este necesar ca premierul să ceară un nou vot de încredere în Parlament, deoarece componența politică a guvernului nu se schimbă.

„Logica unui guvern de coaliție este ca fiecare dintre cele patru formațiuni – UDMR, USR, PSD și PNL – să fie reprezentate. Domnul Anastasiu era în plus, fiind pus pentru a susține linia de austeritate pe care o promovează premierul Bolojan. Postul poate fi vacantat sau înlocuit. Este foarte probabil ca pe zona economică să mai fie numit un vicepremier, dar, după acest recul, va fi foarte complicat. În mod normal, structura guvernului se schimbă – este una dintre soluții – sau postul se ocupă în maxim 45 de zile, iar până atunci rămâne în responsabilitatea unui interimar”, a mai precizat Cristian Pârvulescu.

Șpaga - bumerang

Vicepremierul Dragoş Anastasiu (61 de ani) şi-a dat demisia din Guvernul Bolojan, în urma scandalului iscat de o anchetă mai veche a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în care Anastasiu a fost implicat în 2018.

Cu lacrimi în ochi şi autovictimizare, vicepremierul s-a dat singur afară din Guvernul Bolojan în urma scandalului.El a precizat că premierul Ilie Bolojan nu i-a cerut să plece din Executiv, lăsându-i integral decizia.

„În acest climat, nu mai pot să ajut la mersul României“, a spus Anastasiu, referindu-se la calitatea de membru al Guvernului, la conferinţa de presă susţinută duminică, 27 iulie 2025, la Palatul Victoria. El a arătat că vrea astfel să scutească Executivul de denigrări, ceea ce i-ar afecta efortul de reformă a României.

Lăcrimând, Dragoş Anastasiu a mulţumit colegilor de Cabinet şi mai ales familiei, dezvăluind că a primit mesaje să reziste, să nu plece din Guvern. „Eu rezist, am trecut prin multe grele, am făcut multe greşeli şi am plătit pentru ele. Să nu fie dezamăgiţi că cineva venit din mediul privat face un pas în lateral. Îi rog pe toţi cei care au criticat şi pe toţi cei din mediul privat să găsească pe cineva mai bun, pe cineva curat, perfect, dacă se poate, dar nu să stea şi doar să critice“, a transmis acesta.

Anastasiu a mai declarat că reforma trebuie să continue. „Plecarea mea nu va opri acest lucru, să nu se bucure prea mulţi. Avem un premier decis să continue reformele“, a mai spus el.

Dragoş Anastasiu a precizat că premierul Ilie Bolojan nu i-a cerut să demisioneze, dar aceasta este decizia sa personală. El a afirmat că a acceptat funcţia de vicepremier şi pentru că nu a vrut ca alţi antreprenori români „să mai fie subiectul unui astfel de abuz de putere“ din partea unor angajaţi ai statului.

Vicepremierul (acum demisionar) Dragoş Anastasiu a prezentat zilele trecute măsurile din reforma companiilor de stat, pe care premierul Ilie Bolojan i-a dat-o în sarcină.

Apoi în presă au apărut relatări că Dragoş Anastasiu, în calitate de om de afaceri şi patron al firmei de transport internaţional Eurolines, a fost martor în dosarul de corupţie instrumentat de DNA fostei inspectoare ANAF Angela Burlacu, actualmente în puşcărie. Anastasiu a recunoscut în dosar că a semnat un contract fictiv de consultanţă, pe perioadă neprecizată, prin care s-au mascat plăţi către Burlacu – un fel de taxă de protecţie, care a început de la suma de 2.000 de euro pe lună. Mita, în valoare totală de aproximativ 150.000 de euro, ar fi fost discutată chiar în biroul lui Dragoş Anastasiu, fiind prevăzută într-un contract încheiat pe una dintre firmele lui Anastasiu, gestionată de partenerul său de afaceri. Şpaga a fost dată timp de opt ani, în perioada 2009-2017.

Dragoş Anastasiu a precizat că în dosarul DNA nu a avut niciun fel de avantaj juridic, ci a fost doar martor, insistând pe ideea că a fost nevoit să accepte plata acestei şpăgi pentru că altfel i-ar fi fost blocate toate afacerile, definitiv. „Aveam de ales între un posibil faliment, sute de angajaţi cu familiile lor, munca noastră de 15 ani, 20.000 de călători peste tot în Europa care n-ar mai fi putut să se întoarcă cu aceste autocare ale noastre acasă, sau să dau curs şantajului, să dau curs propunerii şi să închidem dosarul.“Demisia lui Anastasiu tensionează Guvernul.