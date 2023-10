Preot și consilier PSD în același timp. Mitropolia Olteniei: „Are de ales, să slujească în continuare sau să fie membru de partid“

Un preot paroh din comuna Runcu, județul Gorj, ocupă în același timp și funcția de consilier local din partea PSD, situație strict interzisă prin regulamentul bisericesc. Mitropolia Olteniei spune că va lua măsuri.

Ovidiu Lăpăduș este preot paroh la biserica din satul Bâltișoara, care aparține de comuna Runcu, și, în același timp ocupă postul de consilier local din partea PSD. Mai mult decât atât, preotul a participat și la campania electorală din urmă cu trei ani.

Toate aceste situații sunt interzise de regulamentele bisericești și se sancționează aspru, chiar cu exlcuderea.

Părintele protopop: „Vă garantez că are dispensă“

Preotul paroh Ovidiu Lăpăduș a refuzat să comenteze situația în care se află: „O să obțineți mai multe informații de la purtătorul de cuvânt de la Mitropolia Olteniei“.

Preotul protopop Marian Mărăcine a spus că se pot acorda dispense de către Mitropolia Olteniei: „Știu că este consilier, dar mă gândesc că are dispensă, pentru că altfel nu are cum să ocupe poziția aceasta. Eu vă garantez că are dispensă, pentru că nu ar fi putut candida altfel. Binecuvântare se cheamă în cazul nostru“

Mitropolia Olteniei: „În niciun caz nu poate să continue cu cele două activități“

Ioniță Apostolache, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Olteniei, a precizat că situația în care se află preotul Lăpăduș de la Runcu este strict interzisă și că nu se poate acorda derogare pentru a face parte dintr-un partid politic.

„Sunt situații excepționale în care respectivul slujitor cleric participă ca independent. A fost la un moment dat o normă de degrevare, însă dacă face parte dintr-un partid politic atunci este o problemă și, prin analizarea situației, se poate ajunge la suspendarea părintelui, dacă decide să rămână în continuare în poziția respectivă. Se oferă alternativa: să slujească în continuare sau să fie membru de partid și reprezentant, numai după ce este analizată situația și își exprimă decizia. După rânduiala canonică, nu poate să activeze în continuare cu cele două activități, conform Statului Bisericii Ortodoxe Române. Probabil că dânsul va aduce la cunoștință Arhiepiscopiei și se va cerceta să vedem ce își dorește părintele până la urmă: ori consilier PSD, ori preot. În niciun caz nu poate să continue cu cele două activități. Este vorba de apartenența la un partid politic care generează în contextul social o anumită părtinire“, arată Apostolache.