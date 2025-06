De ce sunt doar două femei în noul guvern? Grindeanu: "Noi, spre deosebire de alții, am avut vot"

Cabinetul guvernamental compus din 16 ministere, propus de noua coaliție PSD-PNL-USR-UDMR, va avea doar două femei. În schimb, Executivul va avea în premieră 5 vicepremieri. Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a argumentat că miniștri social-democrați au fost aleși printr-un vot dat în interiorul partidului.

Noul Executiv va avea doar douǎ femei în funcția de ministru, ambele propuse de USR. Printre explicațiile date de conducerile celorlalte partide pentru lipsa femeilor în noua formulă guvernamentală se numără faptul că nu ar fi fost suficiente femei sau acestea nu și-au exprimat dorința de a candida pentru funcția de ministru în discuțiile interne din partidele politice.

„Noi, spre deosebire de alții, am avut vot. Din ce am văzut eu la ceilalți colegi s-a venit cu lista și s-a citit și a fost aprobată sau nu candidatura. Noi ieri am avut un vot secret și sper ca data viitoare mai multe colege să se înscrie în această competiție internă, pentru ca nu am de gând sa aplic altă metoda, decât aceasta, pe voturi”, a spus președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, întrebat cu privire la lipsa femeilor social-democrate din guvern.

Cabinetul guvernamental care va ajunge luni seară la votul din Parlament este compus din 16 ministere, dintre care 6 ministere PSD, 4 ministere PNL, 4 ministere USR și 2 ministere UDMR.

Cabinetul are și 3 funcții de vicepremier fără portofoliu, unul din partea PSD, unul din partea UDMR și unul independent. Pe listă mai sunt și 2 vicepremier cu portofoliu, unul de la PSD și unul de la USR.

Cei 5 vicepremieri ai noului cabinet guvernamental sunt:

-Vicerpremier PSD - Marian Neacșu

-Vicepremeir USR - Ionuț Moșteanu

-Vicepremier UDMR - Tanczos Barna

-Vicepremier PNL - Cătălin Predoiu

-Vicepremier independent- Dragoș Anastasiu

Între miniștri propuși este și fostul eurodeputat REPER Dragoș Pîslaru, care îi va lua locul lui Marcel Boloș la conducerea ministerului Fondurilor Europene.

Lista noilor miniștri:

1. Alexandru Nazare – ministru al Finanţelor (PNL)

2. Radu Marinescu – ministrul Justiţiei (PSD)

3. Ionuţ Moşteanu – ministrul Apărării (USR)

4. Cătălin Predoiu – ministru de Interne (PNL)

5. Ciprian Şerban – ministrul Transporturilor (PSD)

6. Alexandru Rogobete – ministrul Sănătăţii (PSD)

7. Oana Ţoiu – ministru de Externe (USR)

8. Daniel David – ministrul Educaţiei (PNL).

9. Cseke Attila – ministrul Dezvoltării (UDMR)

10. Petre Florin Manole – ministrul Muncii (PSD)

11. Florin Barbu – ministrul Agriculturii (PSD)

12. Bogdan Ivan – ministrul Energiei (PSD)

13. Radu Miruţă – ministrul Economiei (USR)

14. Dragoş Pîslaru – ministrul Fondurilor Europene (REPER)

15. Diana Buzoianu – ministrul Mediului (USR)

16. Demeter András István – ministrul Culturii (UDMR)