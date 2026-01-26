Cum văd românii rolul UE în materie de securitate și apărare. Sociolog: „O tensiune psihologică între frică și identitate”

Cea mai recentă ediție a Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, realizată în ianuarie 2026, arată o polarizare semnificativă în rândul populației cu privire la atribuțiile Uniunii Europene în domeniul securității și apărării.

Potrivit rezultatelor sondajului, 43,2% dintre români consideră că statele membre ar trebui să păstreze integral competențele în materie de securitate și apărare, în timp ce 41,7% sunt de părere că Uniunea Europeană ar trebui să preia mai multe responsabilități pentru protejarea cetățenilor în cazul unor agresiuni militare. Aproximativ 15,1% nu au oferit un răspuns.

Cine susține extinderea rolului UE

Cei care s-au declarat adepții unei Uniuni Europene cu atribuții sporite în domeniul securității provin în special dintre votanții PNL și USR, dar și din rândul tinerilor sub 30 de ani, categorie care se distinge printr-un nivel ridicat de deschidere față de integrarea europeană.

Interpretarea rezultatelor

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, subliniază că divizarea opiniilor reflectă mai degrabă o dificultate colectivă de a formula o poziție coerentă privind locul României în arhitectura de securitate europeană.

„Părerile românilor privind rolul UE în materie de securitate și apărare sunt împărțite, jumătate dorind ca Uniunea să preia mai multe atribuții în acest domeniu, iar cealaltă jumătate preferând ca statele membre să păstreze controlul. Opinia publică exprimă nu o alegere între două opțiuni, ci dificultatea de a construi o narațiune coerentă despre propria poziție în ierarhia puterii europene. Lipsa unei majorități clare indică un deficit de leadership simbolic. Nimeni în România nu a reușit să explice convingător ce înseamnă, concret și legitim, securitatea «delegată», apartenența la NATO fiind cel mai adesea promovată ca o derobare de responsabilitățile apărării țării, nu a ca o asumare curajoasă a acestora. În acest sens, sondajul măsoară mai degrabă confuzia strategică a elitei transmisă populației, decât o opinie autonomă matur structurată”, explică Remus Ștefureac.

„Opinia publică oscilează între nevoia de protecție externă și reflexul de control național”

Potrivit sociologului, „România se află într-o stare de ambivalență strategică: oamenii simt că trăiesc într-o lume mai periculoasă, dar nu au internalizat încă un model clar despre cine este, în ultimă instanță, garantul real al securității lor”

„Opinia publică oscilează între nevoia de protecție externă și reflexul de control național, ceea ce indică nu o alegere ideologică, ci o tensiune psihologică între frică și identitate”, mai spune Remus Ștefureac

Barometrul Informat.ro - INSCOP Research este un sondaj lunar realizat la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Proiectul își propune să aducă în dezbaterea publică teme relevante pentru societatea românească, folosind instrumente de cercetare riguroase pentru a reda fidel vocea cetățenilor.

Ediția din ianuarie 2026 s-a bazat pe un eșantion de 1100 de persoane, intervievate telefonic în perioada 12–15 ianuarie, prin metoda CATI. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.