Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
„Cum dăm afară 200 de oameni?” Bolojan, asaltat de primari cu întrebări despre reducerea posturilor. Răspunsul premierului

Publicat:

Reducerea posturilor în primării a generat dialoguri intense între primari și premierul Bolojan, cu întrebări punctuale despre implementare și replici aprinse până târziu în noapte.  

Bolojan a fost asaltat de nenumărate mesaje după ce a anunțat concedieri / Sursa foto: Inquam Photos
Bolojan a fost asaltat de nenumărate mesaje după ce a anunțat concedieri / Sursa foto: Inquam Photos

Reforma administrației locale a generat un val de întrebări și replici aprinse până târziu în noapte

Primarul din Piteşti, Cristian Gentea (PSD), afirmă că mult discutata reformă a administraţiei locale şi reducerea de posturi pe care ar trebui să o prevadă este intens dezbătută de către primari, iar pe grupul Asociaţiei Municipiilor din România ”discuţii au fost şi la 3 noaptea”, potrivit News.ro. 

Primarul anunţă că pe acelaşi grup a întrebat cum ar putea face să reducă efectiv 200 de posturi, dar nu a primit răspuns de la premier. În schimb, Ilie Bolojan i-a răspuns într-o emisiune: ”Să-şi respecte alegătorii”.

Primarul din Piteşti, Cristian Gentea, a declarat, într-o emisiune la Antena 3 Piteşti, că mult discutata reformă a administraţiei locale şi reducerea de posturi pe care ar trebui să o prevadă este intens dezbătută de către primari. 

”Discuţii pe grupul nostru AMR (Asociaţia Municipiilor din România – n.r.) au fost, sâmbătă şi duminică, şi la 3 noaptea (...) Concret, la Piteşti, dacă reducerea va fi de 25% noi vom pierde 109 posturi, iar dacă este vorba despre 45% atunci pierdem 276 de posturi, din care, într-adevăr, avem vacante 47 (...) Vedem ce iese la sfârşit...oricum nu este un lucru în regulă”, a declarat primarul. 

Acesta anunţă că a întrebat pe acelaşi grup cum reduce 200 de posturi, dar nu a primit răspuns. 

”Eu chiar am întrebat, hai să zicem că sunt 200 de posturi, cum facem efectiv să dăm afară...Se spune că vor fi norme prin ordonanţa respectivă”, a mai declarat Gentea, în emisiunea citată. 

Deși a fost întrebat pe grupul Asociației Municipiilor din România, premierul a ales să răspundă printr-un interviu de presă

Miercuri, la Europa FM, întrebat despre reacţia primarului din Piteşti, premierul a răspuns: ”Să-şi respecte alegătorii”. 

Ilie Bolojan s-a referit la angajarea de personal suplimentar comparativ cu alte oraşe şi cu standardele de calcul, ceea ce face ce ”banii pe care-i încasezi de la cetăţeni, în loc să-i duci în lucrări şi investiţii care să schimbe faţa oraşului, îi duci în cheltuieli care nu se regăsesc în servicii pentru cetăţeni”. 

”Egal risipă. Şi atunci, dacă astăzi ai lege prin care poţi să-ţi reduci organigrama, trebuie să ai voinţa şi să faci acel lucru”, a declarat Ilie Bolojan. 

Replica dură a primarului din Pitești nu a întârziat să apară

Replica primaruluii din Piteşti a venit pe Facebook: ”Văd că premierul spune că nu îmi respect alegătorii. Ce nu ştie dumnealui este că piteştenii (în general, nu doar alegătorii mei) nu au fost nicicând mai respectaţi, iar modul în care arată astăzi oraşul îmi dă dreptate şi dovedeşte cât au muncit aceşti oameni care i se par prea mulţi în administraţia locală. Şi când spun asta mă gândesc şi la cei care accesează fonduri sau implementează proiecte şi investiţii proprii, şi la cei care asfaltează străzi, amenajează parcări, şi la cei ce administrează parcuri, bazinul olimpic sau Piteşti Arena, şi la poliţiştii locali tot mai prezenţi în stradă, şi la cei care organizează evenimente culturale. Că toţi aceştia intră în numărul de posturi ocupate transmis”.

Gentea precizează că de când este primar, aproape 5 ani, numărul angajaţilor a crescut cu doar 13 posturi. 

”Curios este că la întrebarea mea (de care aminteşte) pusă pe grupul Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), mulţi primari mi-au dat dreptate. Chiar niciunul nu ne respectăm alegătorii?„, a mai declarat Gentea. 

Reforma administraţiei locale şi disponibilizările de personal ar fi trebuit să fie incluse în al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, dar a fost amânată din cauza disputelor din coaliţie. 

Pentru că trebuie analizate foarte clar toate cifrele şi stabilit procentul de reduceri, astfel încât primăriile să-şi poată face în continuare treaba, reforma a fost amânată câteva săptămâni. 

Politică

