CTP analizează negocierile pentru formarea guvernului: „Nicușor Dan a ratat momentul. PSD dictează regulile jocului”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu critică dur strategia PSD în negocierile pentru formarea noului guvern, acuzând partidul că tergiversează discuţiile, pentru a-şi impune propriile condiții. „De aceea își bat joc, tergiversând aberant”, spune jurnalistul.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu consideră că PSD trage de timp în formarea noului executiv, cu scopul de a crea impresia că deține controlul asupra întregului proces politic şi că „fără el nu se poate”. Într-o intervenție la B1 TV, acesta a criticat modul în care partidul condus de Sorin Grindeanu gestionează negocierile.

„Sensul ar fi un nonsens. Dacă joi se duc la Cotroceni și ar trebui să iasă, sunt toate partidele, cu un comunicat în care să știm cine este premier, din cine este format guvernul și așa mai departe, că așteptăm de suficientă vreme, cum să faci referendum vineri dacă intri la guvernare? PSD, acum, ca-n sport, într-un meci, vrea să conducă jocul, să dea publicului această impresie, că ei conduc jocul, că fac agenda, că ei impun ceea ce se întâmplă și ceea ce se va întâmpla. De aceea își bat joc, tergiversând aberant. Acum au discuții…. Ce să discute între ei, acum, încă două ore, ca să iasă domnul Manole și să livreze aerul”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Unde a greşit Nicuşor Dan

Gazetarul susține că social-democrații aplică o strategie de forțare a poziției proprii în raport cu președintele Nicușor Dan, despre care spune că a ratat momentul decisiv de a prelua inițiativa.

„Evident sunt tactici prin care PSD vrea să înfigă bine această idee: «Fără noi nu se poate. Noi suntem cei care impunem, dictăm ce se va întâmpla». Asta fac și rău este că pot s-o facă. După părerea mea, Nicușor Dan, am mai spus-o, nu a adoptat o strategie eficientă. Ar fi trebuit, cu mult înainte, poate nu de la început, dar mult mai devreme, să-l desemneze pe dl Bolojan. Iar apoi trebuia să-i lase să desfășoare câte discuții și negocieri vrea PSD, dar sub această desemnare. Să fie PSD sub presiune și să i se spună mereu, «dacă nu vă convine mergeți în opoziție»”, a este de pprere Cristian Tudor Popescu.

PSD pune presiune, pentru că a fost lăsat să facă asta

De asemenea, jurnalistul subliniază că PSD a ajuns în postura de a dicta condițiile coaliției, deși a pierdut în două rânduri alegerile prezidenţiale, nereuşind nici măcar să-şi trimită candidatul în turul al doilea. Dacă actuala structură guvernamentală se va contura în forma vehiculată, cu PSD la conducere și cu multiple funcții-cheie în mâinile sale, atunci social-democrații vor ieși învingători în post-alegeri.

„Acum PSD este cel care produce presiune asupra celorlalte paride și asupra lui Nicușor Dan pentru că a fost lăsat să facă asta. Dacă lucrurile vor arăta așa cum se aude, că nu știm, nimic sigur, nu avem nici un comunicat oficial, nici măcar nu știm câte ministere vor fi. Ba chiar, Nicușor Dan, întrebat dacă-l va numi pe Ilie Bolojan, spune că sunt negocieri, discuții și puncte de vedere care trebuie puse cap la cap. Nu se poate în felul acesta. PSD, dacă este așa, cu șapte ministere, PNL – patru ministere, trei – USR și două UDMR, plus rotativa de care aud – comentez ce aud – pentru că nu avem nimic oficial, plus șefia Camerei Deputaților, plus un serviciu secret… Iată că, după ce au pierdut de două ori alegerile prezidențiale, PSD va fi câștigător post-alegeri.

Nu știu în ce măsură este adevărat că USR va avea patru ministere și că PSD a cedat un minister. Așa ceva, să accepte o asemenea știre, că au cedat ceva, un minister, în acest moment, marți seara, ar fi o greșeală impardonabilă în acest moment…. În plus, ar însemna că PNL și USR ar avea câte patru ministere, că ar fi puse pe picior de egalitate. Ar accepta PNL așa ceva? Nu știu”, a mai spus jurnalistul.

În opinia sa, social-democrații urmăresc în primul rând validarea internă, în fața structurilor de partid, nu guvernarea propriu-zisă.

Până vor veni, în 2027, la guvernare, deocamdată, obiectivul PSD condus de Grindeanu a fost să se valideze în fața teritoriului său, a primarilor, a șefilor de consilii județene, a tuturor organizațiilor PSD. Acesta este obiectivul. Puțin le pasă de guvernare, darămite de cea din 2027. Acesta este obiectivul, să livreze, să se prezinte conducerea actuală cu realizările: șapte ministere… Dar cum arată asta: sună USR la Nicușor Dan, Nicușor Dan sună la PSD și PSD spune: «Da. Dacă USR vrea încă un minister, noi îl dăm». Cum sună așa ceva? Dacă a făcut așa ceva, este primul gest de forță din mandatul domnului președinte. Dacă a reușit așa ceva, pentru USR, este primul său gest de forță. Cum să reușească acest lucru în raport cu PSD și chiar cu PNL, nu văd”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

„L-am dat pe dracul și l-am luat pe frate-su”

Cristian Tudor Popescu atrage atenția că actuala conducere a PSD se poziționează din ce în ce mai clar în zona discursului suveranist și naționalist, apropiindu-se ideologic de AUR.

„Important și rău este că actuala conducere a PSD, care se validează acum în partid și deci va rezista - devine tot mai probabil că domnul Grindeanu că va fi ales președinte plin, împreună cu alde Paul Stănescu, Tudose, Vasilescu, Neacșu și cine o mai fi - este «suvernamistă». Este o conducere «suvernamistă» ca pe vremea lui Dragnea. Noi, cei care ne-am temut că vor veni acești «suvermaniști», acești antioccidentali, antieuropeni, antidemocrație, acum constatăm că l-am dat pe dracul și l-am luat pe frate-su”, a criticat el dur noua conducere a social-democraţilor.

În aceste condiţii, mai spune CTP, PSD riscă să se transforme în „fratele” AUR, iar discursul pro-european va fi complet abandonat

„Pentru că PSD condus de aceste persoane este fratele AUR. PSD câștigă și va avea o poziție puternică, în următorii ani, la guvernare. PSD se gândește așa: «Am încercat să ne dăm europeni, nu suntem, dar am încercat să ne dăm și n-a ținut». Au pierdut și cu Ciolacu care s-a menținut pe o poziție pro-europeană până la sfârșit, dincolo de celelalte bube negre pe care le are. De asemenea, Crin Antonescu era un candidat pro-european, deși a avut accente puternice suvernamiste. Dar cei care vor fi la putere, la PSD, vor accentua pe roșia românească, pe o atitudine anti-Bruxelles, adică pe programul AUR și vor concura, practic, cu AUR. Aceasta este direcția spre care se vor duce. Nu vor încerca să fie mai pro-europeni decît până acum, iar acesta este lucrul cel mai rău pentru PSD deoarece rămâne partidul cel mai mare din România”, a concluzionat Cristian Tudor Popescu.