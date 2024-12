Nemulțumiri la USR în timpul negocierilor pentru buget. Ghinea: „Este o adevărată alba-neagră cu cifre bugetare"

În timpul negocierilor intense pentru buget, USR a trăit un moment de criză de nervi, iar Cristian Ghinea nu s-a ferit să critice guvernul pentru modul în care au fost prezentate cifrele și pentru promisiunile nerespectate.

Într-o declarație de presă, Ghinea a spus că în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Guvernului, inclusiv cu ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a avut loc o discuție „sub semnul minciunii și al inexactității”.

„Am fost la guvern la o întâlnire cu președinții partidelor pro-europene, pentru o discuție legată de buget. Am așteptat mult acest moment al adevărului, dar guvernul a ratat complet acest moment. În grupul de negociere privind programul de guvernare, am discutat constant despre buget și am primit promisiuni ferme de la secretarii de stat din Ministerul Finanțelor că vom primi draftul de buget pe anul viitor. Așteptările noastre au fost în zadar pentru că nu am primit nimic vineri și sâmbătă, iar guvernul nu a prezentat niciun proiect clar al bugetului”, a declarat Ghinea.

Liderul USR a adăugat că guvernul a încercat să „coafeze” cifrele într-o manieră care nu reflectă realitatea financiară a țării. „Domnul Boloș a venit și a aruncat niște cifre în care nu putem avea încredere. Acestea sunt subevaluate față de cheltuielile reale. În septembrie, deficitul bugetar era prevăzut la 6,9%. În octombrie, după negocierile cu Comisia Europeană, deficitul a ajuns la 7,9%. Acum, în decembrie, discutăm despre un deficit de 8,58%. Este o adevărată Alba-neagră cu cifre bugetare. Nu putem să avem încredere în aceste cifre, care sunt prezentate de pe niște foi fără o claritate reală”, a continuat Ghinea.

O altă critică a vizat procesul de consultare și comunicare în privința execuției bugetare, Ghinea remarcând că până în acest moment nu au fost prezentate date clare pentru noiembrie. „Nu știm nici acum execuția bugetară pe noiembrie. La întâlnire s-a vorbit doar despre reformele fiscale, dar nu am înțeles clar ce se dorește de fapt. La ce fel de reforme fiscale ne putem aștepta? Sau mai degrabă, vorbim despre creșteri de taxe? Noi am cerut să clarificăm acest lucru, însă nu am primit răspunsuri concrete”, a spus Ghinea, având un discurs destul de nervos.

Liderul USR a mai adăugat că guvernul se îndreaptă spre o politică fiscală periculoasă, care ar putea duce la creșteri de taxe și nu la o reformă reală. „După multă insistență din partea noastră, au prezentat niște posibile creșteri de taxe. Noi considerăm că acest lucru este inacceptabil. Dacă nu există o reformă fiscală reală, ci doar o creștere a taxelor, atunci nu vorbim de nicio schimbare, ci doar de o continuare a unei guvernări mincinoase”, a spus Ghinea, acuzând guvernul de manipulare.

Ghinea spune că guvernul a inclus venituri din sectorul digitalizării care nu aveau niciun fundament real. „În bugetul de stat a fost inclusă o linie bugetară pentru venituri din digitalizare de 10,5 miliarde de lei. Aceasta este o prostie, nu există venituri din digitalizare care să acopere o astfel de sumă. A fost o încercare de a coafa bugetul, dar acum, în proiectul pus în consultare pe 2 decembrie, acea linie a fost tăiată. Deci, guvernul a mințit”, a spus Ghinea, subliniind incoerența și lipsa de transparență în abordarea bugetului.

Cristian Ghinea a încheiat cu o solicitare fermă adresată prim-ministrului Marcel Ciolacu: „Cerem oficial domnului Ciolacu să facă publică nota de informare privind cerințele guvernului referitoare la buget și la situația financiară a țării. Este inacceptabil ca aceste informații să fie secrete. Guvernul trebuie să fie transparent cu cetățenii și să nu mai ascundă realitatea financiară. Primul pas spre onestitate ar fi publicarea acestei note de informare”, a declarat Ghinea, subliniind că „nu mai există spațiu fiscal pentru a continua cu acest gen de guvernare”.