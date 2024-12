Premierul Marcel Ciolacu a intrat în „hora” creatorilor de conținut. Într-un videoclip postat de TikTok, a arătat cum se pregătește pentru a merge la Guvern. Liderul PSD a explicat că după campania electorală pentru prezidențiale e „pe modul diesel” și „are pornirea mai grea dimineața”.

Marcel Ciolacu publică constant clipuri pe rețelele de socializare. La scurt timp după ce s-a încheiat primul tur al alegerilor prezidențiale, care au fost anulate până la urmă de CCR, președintele PSD a început să fie foarte activ în mediul online.

În cea mai recentă postare, acesta a făcut pe TikTok trendul GRWM - Get ready with me. Premierul a arătat, într-un clip care durează două minute și 13 secunde, cum se pregătește să meargă la Guvern.

Acesta spune că își începe ziua cu o cafea și le arată internauților cum și-o prepară. „Bună dimineața! Hai să facem o cafea”, spune Ciolacu în timp ce își fixează cu atenție telefonul, recunoscând că „Nu e o plăcere să te trezești așa de dimineață”.

„Sunt cam pe mod diesel, mai ales după campania electorală, am pornirea mai grea dimineața. În afară de șocul pe care l-am avut, ai un sentiment că te-a lovit trenul. De fapt, m-a și lovit trenul”, mai susține Ciolacu.

După ce a terminat cafeaua, Ciolacu spune că e momentul să vedem cu ce se îmbracă un prim-ministru. Acesta a spus că hainele sunt de la Adina Buzatu. Stilista a și comentat la clip:

„Nu haina îl face pe om, dar chibzuința (inclusiv cea vestimentară) e semnul unui bun gospodar (inclusiv la nivel guvernamental)”. Aceasta a mai adăugat: „Vă mulțumim pentru alegere și vă urăm să faceți investiții la fel de bine chibzuite în economia României și în viitorul nostru ca societate”.

„Sunt cei mai buni pantofi”

Marcel Ciolacu a vorbit și de pantofii săi cu „talpă roșie”, care au un preț de 750 de euro.

„Aceștia sunt celebrii pantofi cu talpă roșie, care nu sunt cu talpă roșie, sunt cu talpă portocalie. Cu adevărat, investiția este pentru două perechi, nu pentru o pereche. Ei vin cu un card, au garanție toată viața. În momentul în care se zgârie sau ajung, uitați cum sunt pe talpă în acest moment, ăștia sunt folosiți, îi pregătesc pentru a-i trimite la fabrică împreună cu cardul. O să vă arăt în perioada următoare, când îmi vin de la fabrică, cum arată. Chiar dacă au fost foarte criticați, sunt cei mai buni pantofi! De fapt, faci economie, nu sunt scumpi”, a spus acesta. După ce s-a îmbrăcat, s-a terminat și filmarea. „Hai, vă pup! Hai la Guvern”, a mai zis Marcel Ciolacu.

Clipul a devenit viral, având peste 3,6 milioane de vizualizări și aproape 8.500 de comentarii.

„Domnule Ciolacu, noi vrem video când pleci de la guvern, nu când te duci”, i-a comentat o persoană, în timp ce alta spune că „e cel mai mare influencer din România”

„Sunteți singurul politician care isi face campanie după alegeri”, se mai arată în comentarii, în timp ce o altă persoană îi spune că „Așteptăm make up tutorial”.