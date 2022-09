Creșterea pensiilor. Coaliția negociază în continuare procentul măririi SURSE

Partidele din Coaliție nu au bătut încă palma pe procentul cu care să crească pensiile, deși PSD insistă să fie o mărire de minim 10%, potrivit unor surse guvernamentale.

Decizia privind creșterea de 10% la pensii nu e luată, potrivit surselor citate. Premierul dorește ca până la prezentarea primei proiecții de buget, când o să știe clar care e anvelopa bugetară de care dispune Guvernul, partidele din Coaliție să nu „vândă iluzii” pe tema pensiilor și a salariilor.

„E vorba de calculele, în primul rând. Toți să știe dacă pot”, arată sursele citate. În ceea ce privește pensiile, au existat mai multe simulări de care s-au ocupat social-democrații, însă în Coaliție nu a fost nicio discuție pe ce procent să aibă loc o posibilă creștere, până când nu sunt gata primele proiecții ale bugetului.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, au existat simulări pe procentul de 5%, pe 10% și în jurul procentulul de 16%. În mod normal, dacă PSD și-ar fi respectat promisiunile electorale, restanța care mai există este chiar de 16%, însă efortul bugetar ar fi mult prea mare. De aceea, fără a avea un răspuns clar până acum, discuția înclină spre 10%.

Bombele bugetare care vin

Înainte de a decide creșterea pensiilor, Coaliția trebuie să ajungă la consens și pe alte măsuri cu impact bugetar. Potrivit informațiilor „Adevărul”, Puterea așteaptă să vadă ce anume de la CCR va trece și ce nu din cele trei proiecte de lege cu impact bugetar. De asemenea, sunt șanse mari ca și de la 1 ianuarie să fie prorogată intrarea în plată a pensiilor speciale pentru aleșii locali, adică pentru primari, viceprimari, președinți de Consiliu Județean și vicepreședinți de CJ.

De altfel, deși Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii nu sunt la PNL, liberalii sunt mult mai prudenți în ceea ce privește promisiunile din zona socială. „Pe agenda coaliţiei nu a existat o discuţie legată de mărirea salariului minim pe economie sau de o eventuală mărire a pensiilor. Dar aceste cheltuieli firesc este să fie însoţite de un calcul bugetar, de o disponibilitate prezentată în cadrul coaliţiei de către ministrul de Finanţe şi de o decizie. PNL lucrează la astfel de propuneri, pe care le vom avansa, dar am ales să le prezentăm în cadrul coaliţiei", afirma într-o declarație de presă și Ionut Stroe, purtător de cuvânt al PNL.

PSD forțează nota

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că ar fi „inuman” ca pensiile să se mărească cu mai puţin de 10%, după ce anterior alți lideri, ca Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu, au vorbit tot de un procent similar.

„Din punctul meu de vedere şi al colegilor mei, al celor care ne-am făcut şi am făcut impactul bugetar, am părerea că va fi o creştere economică mai mare, ne încadrăm, este inuman să vorbim de o decizie de a avea sub 10% o mărire a pensiilor. (...) Trebuie respectată legea. Legea spune foarte clar că trebuie mărite cu indicele de inflaţie, dar nu de anul acesta, indicele de inflaţie de acum 2 ani, care era sub 5%. Dar nu se poate rămâne acolo. Noi vorbim acum de o mărire şi de o respectare a legii. Când măreşti, măreşti la fel şi celui care are 1.500 de lei şi celui care are 20.000 de lei.(...) Trebuie să creezi o echitate socială. În acel moment intervii pe categorii, exact cum am făcut în Sprijin pentru România şi în primul pachet social negociat când am intrat la guvernare. E normal să ai abordări diferite", a spus Ciolacu, la România TV.