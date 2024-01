Corina Crețu, avertisment privind partidele extremiste: Politicienii pro-europeni trebuie să coopereze

Eurodeputata Corina Crețu a atras atenția asupra importanței anului electoral 2024 pentru viitorul României și al Uniunii Europene, precizând că politicienii pro-europeni trebuie să se unească si să coopereze pentru apărarea proiectului european de valul periculos al extremismului.

„Anul 2024 este unul decesiv din punct de vedere electoral pentru viitorul României și al Uniunii Europene. Românii vor fi chemați la urne de 4 ori pentru a-si alege viitorii lideri, iar la nivel European 400 de milioane de cetățeni își vor putea alege reprezentanții în Parlamentul European. În contextul schimbărilor care vor avea loc in următorii ani, este esențial ca alegătorii sa îi voteze în deplină cunoștință de cauză pe cei care vor determina viitorul României. Totodată, alegerile europarlamentare reprezintă un test electoral semnificativ pentru alegători, deoarece vor contura politica la nivel continental”, a atras atenția Corina Crețu într-o postare pe Facebook.

Totodată, Corina Crețu a reiterat „un semnal de alarmă privitor la ascensiunea partidelor extremiste și populiste, ai căror lideri nu fac decât să se prezinte drept o soluție de ultimă instanță la soluțiile acestor perma-crize, profitand de pe urma nemultumirii generale a populatiei”.

„Din păcate, în încercarea de a simula soluții simple la probleme complicate, aceștia alimentează și mai mult nemulțumirea populației. Așa cum am declarat în repetate rânduri, politicienii pro-europeni trebuie sa se uneasca si să coopereze pentru apărarea proiectului european de acest val periculos”, a mai adăugat Corina Crețu.

Președinția belgiană a Consiliului UE are de finalizat peste 100 de dosare

„Este important de menționat ca Președinția belgiană (n. r. a Consiliului Uniunii Europene) vine intr-un moment plin de provocări, dupa cum a spus și Prim-ministrul Alexander de Croo. Consiliului ii revine sarcina de a finaliza împreună cu Parlamentul European peste 100 de dosare până la sfarsitul lunii aprilie, printre care Pactul pentru Migratie și Azil si Actul European privind Inteligenta Artificială. Acest lucru are implicații majore, deoarece tot ce nu va fi finalizat până la ultima sesiune plenară a Parlamentului European va trebui continuat de noua configurație a Parlamentului și a Comisiei, în urma rezultatului alegerilor dintre 6 si 9 iunie”, a subliniat într-o altă postare pe Facebook eurodeputata.

Potrivit eurodeputatei, „în contextul incertitudinii politice de la ora actuală si a divizării tot mai mari la nivel european, este nevoie de a impulsiona activitatea legislativă a Consiliului”, arătând că sub motto-ul „Protejează. Consolidează. Pregătește”, Președinția Belgiană are in vedere 6 priorități:

„-apararea statului de drept, a democrației si unității - cu focus asupra participării tinerilor, calitatea educației, libertatea presei și coeziune internă;

-consolidarea competitivității UE prin îmbunătățirea funcționării pieței interne și investiții în cercetare și inovare;

-continuarea tranziției ecologice si juste prin asigurarea unor surse de energie verzi si fiabile;

-consolidarea agendei sociale si de sănătate cu focus pe un acces mai larg la servicii de sănătate de calitate și pregătirea unui răspuns eficient la viitoare crize sanitare;

-protejarea persoanelor si a frontierelor - prin finalizarea Pactului European privind Migrația și Azilul pentru a asigura un răspuns coordonat la fenomenul migrației, precum și consolidarea rezilienței UE împotriva crimei organizate.

-promovarea unei Europe globale”.

Belgia este la al treisprezecelea mandat de la formarea UE.