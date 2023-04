Contradicții în Guvern pe tema scăderii salariilor. Boloș vorbește despre o reformă a legii salarizării, Budăi dă asigurări că veniturile nu vor fi tăiate

Liderii politici se contrazic pe tema scăderii salariilor din sistemul bugetar. Ministrul Muncii exclude varianta tăierilor cât PSD se află la guvernare, în timp ce ministrul Boloș anunță o reformă „dură” a salarizării.

„Simplu şi direct vă spun, cât noi, PSD, vom fi la guvernare este exclusă această variantă. Că trebuie să facem tot posibilul sa identificăm risipa şi să reducem risipa este adevărat şi ne trebuie o cheltuire eficientă a fondurilor publice.Însă de noi, de PSD, în 30 de ani de istorie post-decembristă nu s-a legat niciodată o asemenea variantă şi nu vom fi de acord cu o asemenea variantă.Deci, reducerea salariilor bugetarilor este exclusă din punctul de vedere al PSD, sub nicio formă”, a declarat Marius Budăi, într-o intervenție la Antena3.

De o altă opinie este ministrul liberal al Investițiilor și Fondurilor Europene. Marcel Bolos a precizat, într-o intervenție la Digi24, că România trebuie să realizeze o reformă a salarizării unitare pentru a obține banii din cea de-a patra tranșă din PNRR.

„Noi avem jalon pe trimestrul doi al acestui an, acest jalon, legea salarizării unitare este parte din cererea de plată numărul patru și termenul este luna decembrie. Deci, din acest punct de vedere timpul pe care îl avem la dispoziție este suficient pentru a oferi Comisiei o alternativă de validare a jalonului”, a precizat Marcel Boloș.

Ministrul Fondurilor Europene a precizat că „condiția aceasta dură de sustenabilitate pe care noi am moștenit-o în PNRR nu va fi una ușoară și mă bazez pe negocierile și discuțiile pe care le-am purtat până acum pentru pensiile speciale”.

„De la 0,3 la 0,5% din PIB este o măsură care poate fi luată în considerare de Comisie, dar e posibil să ne ceară un ansamblu de măsuri cărora să le simulăm impactul financiar în PIB și în felul acesta să facem dovada caracterului de sustenabilitate”, a explicat ministrul, potrivit Digi24.

Premierul cere soluții pentru chibzuirea bugetului

Premierul Nicolae Ciucă le-a cerut miniștrilor să prezintă o situație a modului în care pot chibzui cheltuielile până miercuri, potrivit News. Totodată, premierul a precizat că solicită instituțiilor să își facă datoria și „să realizeze o colectare așa cum este planificată”.

„Am dat sarcină în guvern ca orice opţiune să fie discutată mai puţin cea de salarii şi cea de investiţii. Ca atare chibzuirea bugetului mi se pare normal, în condiţiile în care, după un an 2022 în care am avut o evoluţie pozitivă, în care bugetul naţional a crescut în valoare nominală cu aproxivativ 49 de mialirde de euro, în condiţiile în care am avut investiţii străine aproape 11 miliardde, am avut cea mai mare absorbţie de fonduri europene, de când suntem membri UE”, a susținut premierul Nicolae Ciucă în cadrul unor declarații de presă, potrivit News, fiind întrebat despre reducerea cheltuielilor planificată de Guvern.

Totodată, șeful Guvernului a ținut să sublinieze că aceste măsuri de reducere a cheltuielilor sunt făcute și în alte state, ca urmare a situației în care ne aflăm, după declanșarea războiului din Ucraina, dar și a inflației și altor consecințe ale războiului.