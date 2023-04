Ce spune George Simion despre presupusele legături cu serviciile ruse și despre interdicția de intrare în Ucraina

Liderul AUR a negat, într-o intervenție la RomâniaTV, acuzațiile la adresa sa referitoare la o întâlnire, în anul 2011, la Cernăuți, cu un reprezentant al serviciilor secrete rusești. Referitor la interdicția de intrare în Ucraina, acesta o motivează prin faptul că a deranjat regimul de la Kiev.

„De fiecare dată când am fost la românii din Cernăuți, români pe care Klaus Iohannis nu i-a vizitat niciodată, m-am văzut doar cu românii din Cernăuți, cu comunitatea românească care este discriminată, care nu are dreptul la școli, nu are dreptul la biserică.(...) Eu eram un copil pe vremea aceea. Vă dați seama ce interes au aveau serviciile rusești să se întâlnească cu mine. Ce să facă? Să mă racoleze? Nu m-am văzut cu nimeni! Eu vorbesc limba română și engleză. Cu cine m-am văzut la Cernăuți am poze, sunt publice, am făcut filmări. Am participat la parada portului popular românesc. Este exclus așa ceva”, a explicat George Simion, într-o intervenție la RomâniaTV.

Liderul AUR a abordat și subiectul referitor la interdicția de a intra în Ucraina până în 2024, pe care a motivat-o precizând că a deranjat regimul de la Kiev.

„Vorbesc despre niște realități, iar ei dacă nu știu să își facă prieteni, pentru că Ucraina a primit foarte mult ajutor din partea României. Românii și-au deschis casele, au găzduit refugiați ucraineni, iar ăsta este răspunsul Ucrainei. Pentru că vorbesc despre România Mare, România dodoloață, vcare este o realitate istorică spre deosebire de Ungaria mare care nu a existat niciodată, sigur că am deranjat. Pentru că am vorbit despre masacrul de la Lunca, despre masacrul de la Fântâna Albă pe care l-am comemorat și normal că deranjăm”, a explicat George Simion, potrivit sursei citate.

Discursul liderului AUR duce mai multe către lansarea de noi acuzații spre persoane pe care nu le-a nominalizat sau spre diferiți adversari politici, decât să infirme acuzațiile aduse la adresa sa.

Acuzațiile aduse la adresa lui George Simion

Un general ucrainean din cadrul serviciilor de spionaj a confirmat în presa ucraineană cel puțin o întâlnire a liderului AUR cu serviciile speciale rusești. Este a doua referire la acest lucru, după cele făcute de Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova.

„Cât despre celălalt politician român, deputatul George Simion, și contactele sale cu rezidența serviciilor speciale ruse de pe teritoriul Ucrainei, potrivit lui Skipalsky, unul dintre ofițerii SBU care a lucrat la Cernăuți în timpul președinției Ianukovici a confirmat cel puțin un fapt al unei astfel de întâlniri. Acesta mai spune că de multă vreme au existat servicii speciale rusești în Ucraina”, se precizează în publicația ucraineană Obozrevatel.