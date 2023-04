Guvernul strânge cureaua. Ce le-a cerut premierul miniștrilor

Premierul Nicolae Ciucă le-a cerut miniștrilor să prezintă o situație a modului în care pot chibzui cheltuielile până miercuri, potrivit News. Totodată, premierul a precizat că solicită inctituțiilor să își facă datoria și „să realizeze o colectare așa cum este planificată”.

„Am dat sarcină în guvern ca orice opţiune să fie discutată mai puţin cea de salarii şi cea de investiţii. Ca atare chibzuirea bugetului mi se pare normal, în condiţiile în care, după un an 2022 în care am avut o evoluţie pozitivă, în care bugetul naţional a crescut în valoare nominală cu aproxivativ 49 de mialirde de euro, în condiţiile în care am avut investiţii străine aproape 11 miliardde, am avut cea mai mare absorbţie de fonduri europene, de când suntem membri UE”, a susținut premierul Nicolae Ciucă în cadrul unor declarații de presă, potrivit News, fiind întrebat despre reducerea cheltuielilor planificată de Guvern.

Totodată, șeful Guvernului a ținut să sublinieze că aceste măsuri de reducere a cheltuielilor sunt făcute și în alte state, ca urmare a situației în care ne aflăm, după declanșarea războiului din Ucraina, dar și a inflației și altor consecințe ale războiului.

Nicolae Ciucă a arătat că pentru frezlizarea colectării taxelor sunt soluții. „Toate aceste soluţii trebuie derulate prin instituţiile statului şi le cer instituţiilor statului să îşi facă datoria şi să ajungă să realizeze o colectare aşa cum este ea planificată. Le-am cerut, în scris, pentru că am spus şi o repet, îmi asum orice decizie pe care o iau şi aici este vorba de responsabilitate”, a mai spus șeful Guvernului.

„Le-am cerut ca până miercuri să vină să îmi prezinte o situaţie de principiu cu modul în care pot să îşi chibzuiască cheltuielile. Este absolut normal, sunt o serie întreagă de linii de buget care pot fi gestionate astfel încât să scădem cheltuielile”, a mai precizat premierul.

Potrivit șefului de Guvern, dacă găsim soluții, „o balansare între cheltuieli şi colectare ne poate asigura liniştea necesară pentru acest an”.