Ludovic Orban ia în calcul o posibilă revenire în Partidul Național Liberal. „Sunt deschis la orice dialog”

Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, nu exclude o revenire în PNL, susținând că este „deschis la orice dialog” dacă partidul va avea „misiunea de a fi un autentic apărător al democrației”.

După ce prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a susţinut, recent, că revenirea lui Ludovic Orban în PNL „nu e deloc o idee rea”, fostul premier a precizat marți, 17 iunie,, la Digi24, care au fost motivele care au dus la plecarea sa din partid.

„Am rămas liberal și am plecat din PNL, adică mai degrabă am fost dat afară din PNL, tocmai pentru că nu am acceptat pactul cu diavolul și trădarea gravă făcută de Iohannis și de majoritatea din conducerea PNL care au decis readucerea PSD la putere. Se vede nota de plată pentru această decizie catastrofală”, a declarat Ludovic Orban.

El a mai susținut că „Ilie Bolojan este un om serios, un om care a arătat în toată cariera lui că știe să facă lucrurile bune să se întâmple, că este capabil să conducă proiecte de dezvoltare”, însă consideră că nu ajunge „doar Bolojan”.

„Vreau să văd că PNL într-adevăr vrea să revină la liberalism, să revină la misiunea de a fi un autentic apărător al democrației, la misiunea de apărare a drepturilor și libertăților individuale, și să nu devină mimetic un al doilea PSD”, a mai spus Orban, care a adăugat: „Ca să fac acest pas spre Partidul Național Liberal, trebuie într-adevăr să simt că există această dorință în partid”.

Întrebat dacă se întoarce la PNL, într-un scenariu în care Ilie Bolojan îi cere acest lucru, Orban a răspuns: „Eu am plecat de la putere, da? Și am intrat în cea mai neagră opoziție și trei ani de zile am fost faultat din toate direcțiile, atât eu, cât și toți cei care au venit alături de mine. Deci nu e vorba numai de mine, e vorba de o decizie pe care trebuie să o ia Forța Dreptei. Asta depinde în mare parte de proiectul politic pe care îl avem pe masă. Sigur, da, în orice moment, sunt deschis la orice dialog”.