Ciucă, despre majorarea salariilor profesorilor: Reprezintă un avans din legea salarizării/Diseară, o nouă întâlnire cu sindicatele

Premierul a precizat, la începutul ședinței de Guvern, că mâine va avea loc o ședință extraordinară a Executivului în care se va adopta Ordonanța de Urgență care va asigura mărirea salariilor profesorilor. Ciucă a subliniat că la ora 19:00 va avea loc o nouă întâlnire cu liderii de sindicat.

Nicolae Ciucă a afirmat că majorarea salariilor cu 1.000 de lei brut reprezintă „un avans din legea salarizării”.

„După întâlnirea de la Palatul Cotroceni am avut o întâlnire cu liderii de sindicat. Le mulțumesc pentru modul în care am putut să agreăm împreună o propunere de finalizare a conflictului de muncă din educație și am convenit ca la nivelul Guvernului să adoptăm mâine, de 1 iunie, o Ordonanță de Urgență prin care să asigurăm mărirea salariilor la nivelul personalului didactic și personalului didactic auxiliar cu 1.000 de lei brut pe lună și pentru personalul nedidactic cu 400 de lei brut pe lună. Totodată, am convenit că în acest document vom asuma încadrarea salariului personalului didactic debutant din învățământul preuniversitare și universitar la nivelul salariul mediu brut pe economie. Această creștere de 1.000 de lei va reprezenta un avans din lega salarizării și de la 1 ianuarie 2024 această creștere să se realizeze etapizat, în maxim 3 ani de zile, cu o creștere anul viitor de aproximativ 40 % din suma rămasă ca diferență dintre grila actuală și grila viitoare”, a explicat Ciucă la începutul ședinței de Guvern.

Premierul a precizat că liderii de sindicat trebuie să discute cu profesorii și să prezinte decizia acestora într-o altă întâlnire care va avea loc la ora 19:00.

„Am convenit ca liderii de sindicat să meargă și să discute cu cadrele didactice și membrii de sindicat și îmi exprim convingerea că vor da dovadă de înțelege și vor conveni că măsurile pe care le-am discutat sunt cele care pot să readucă personalul didactic la catedră și elevii în bănci să finalizeze anul de învățământ. În seara asta la ora 19:00 vom avea o nouă întâlnire, cert este că mâine vom avea o ședință de guvern excepțională în care vom proba această Ordonanță de Urgență”, a declarat Nicolae Ciucă.

Totodată, Nicolae Ciucă a subliniat că „am convenit să continuăm dialogul cu reprezentanții sindicatelor din învățământ astfel încât să putem să convenim împreună o soluție pentru ca anul școlar să fie finalizat, elevii să își deruleze examenele și să intrăm în felul acesta în normalitate”.

„Avem nevoie de revenirea la normalitate astfel încât să putem să asigurăm în continuare stabilitatea socială, economică și să putem folosi întregul pachet de măsuri astfel încât să ne îndeplinim obiectivele asumate prin programul de guvernare și toate proiectele așa cum au fost ele prezentate întregii societăți pentru a putea să menținem trendul pe care s-a înscris țara noastră, anume un trend cu creștere economică”, a punctat șeful Executivului.