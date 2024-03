Ciucă: Avem datoria să sprijinim parcursul Republicii Moldova. Trebuie să ne asumăm lupta împotriva populismului şi extremismului

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a vorbit, sâmbătă, la Chișinău, despre pericolul reprezentat de partidele populiste şi extremiste. Președintele Senatului român a subliniat totodată necesitatea sprijinirii țării vecine în proiectele sale, afirmând că atunci „când România e stabilă, Republica Moldova e stabilă”.

„Este o bucurie foarte mare să revin la aproximativ trei săptămâni de la ultima prezență în Republica Moldova și să am posibilitatea unui dialog și onoarea de a mă adresa unei organizații atât de puternice precum este filiala PNL Republica Moldova. (...) Partidul Național Liberal , din convingere și responsabilitate pentru memoria a tot ceea ce a însemnat idealurile PNL, faptele PNL, am trecut, trecem și vom trece Prutul ori de câte ori va di nevoie”, a declarant, Nicolae Ciucă, în cadrul unei conferințe cu ocazia vizitei PNL în Republica Moldova.

Președintele PNL a atras atenția asupra populismului și extremismului și necesității luptei ca acestea să nu se răspândească.

”Am fost de curând, săptămâna trecută, weekendul trecut, de fapt, la românii din Diaspora, din Spania şi din Franţa. Şi am fost acolo pentru că am zis că este benefic pentru ei, dar şi pentru noi, să tragem acel semnal de alarmă despre care toată lumea vorbeşte, dar prea puţină lume se angajează să facă ceva, şi anume întărirea unităţilor românilor oriunde s-ar afla ei şi conştientizarea creşterii acestei componente a populismului şi extremismului. Suntem aici oameni care am trecut prin viaţă, am avut fiecare experienţele noastre, profesiile noastre, suntem oameni cu familii, cu copii, cu nepoți. Trebuie să începem să vorbim, să avem curajul să vorbim, să ne întoarcem în istorie şi să vedem ce s-a întâmplat în istorie când la putere au fost partidele extremiste, partidele populiste şi să ne asumăm această luptă împotriva populismului şi extremismului”, a afirmat Ciucă.

Liderul PNL a atras atenția asupra unor „promisiunilor false” pe care le fac reprezențanții celor două curente, subliniind necesitatea cunoașterii „efectelor acţiunii sau inacţiunii noastre”.

”Pentru că există vectori şi instrumente care permit exponenţilor acestor două curente să ajungă mai degrabă decât noi care suntem oameni normali, așezați și avem o gândire normală și așezată (...) reușesc să le sucească minţile oamenilor şi să-i determine să schimbe percepţia şi să creadă în promisiunile false, deşarte cum că ei pot aduce bunăstare, posperitate şi linişte. Nu este adevărat. Am văzut aici oameni cu foarte multă cunoaștere și despre istorie, și despre fapte, și despre teorie politică. Va trebui să fim cât mai activi și să vorbim cu oamenii oriunde, la orice fel de eveniment, pe stradă, la magazin sau în piață despre acest pericol.

Trebuie să ne asumăm acest lucru, pentru că, indiferent că vorbim de centru-dreapta sau de centru-stânga, au totuşi un teren comun, au medianele echilibrului, adică sunt la centru. În vremuri grele şi complicate ne trebuie acest echilibru. Ne trebuie acea gândire prin care să realizăm care ar putea să fie consecinţele, efectele acţiunii sau inacţiunii noastre”, a subliniat Ciucă.

Motivația din spatele coaliției PNL -PSD

În ce privește motivele coaliției de guvernare PNL - PSD, șeful liberalilor a spus că: „Am vrut să mergem în echilibru într-o situație economică, de securitate, regională și internațională. Într-o situație în care inflația, criza lanțurilor de aprovizionare, criza energetică erau singurele lucruri pe care nu puteam să ni le permitem indiferent de partidul politic din care făceam parte indiferent de doctrina, ideologia și crezul nostru față de modul cum putem să facem politică.”

Totodată, liderul PNL a afirmat că în contextul factorilor regionali și internaționali „care s-au complicat”, PNL a ales să meargă pe listă comună cu PSD la alegerile europarlamentare.

Preşedintele PNL a spus că știe că prim-vicepreşedintelui Rareş Bogdan, care se află de asemenea la Chișinău, nu i-a fost ușor să accepte coaliția cu PSD.

„Știu că nu îi este ușor dl. Rareș Bogdan să fie pe listă cu cei pe care i-a criticat în toată activitatea dumnealui ca jurnalist, dar știți cum este în viață, oamenii inteligenți și patrioți au acel minim de disponibilitate pentru un minim sacrificiu de orgoliu, pentru binele țării, nu pentru binele personal”, a menționat Ciucă.

Ciucă: Când România e stabilă, Republica Moldova e stabilă

Președintele Senatului a a precizat că România sprijină Republica Moldova în proiectele sale.

„Și lucrul acesta l-am gândit și îl gândim în continuare, pentru că România atunci când are un proiect de țară pentru sine, are un proiect și pentru Republica Moldova. Când România e stabilă, Republica Moldova e stabilă, am spus când ajutăm România, ajutăm Republica Moldova, iar când ajutăm Republica Moldova, ajutăm România. Este adevărat, am lucrat și vom lucra cu instituțiile statului Republicii Moldova, cu președintele, premierului, președintele Parlamentului, cu toate instituțiile satului pentru a putea să ajutăm și să sprijinim.

Orice ar fi fost în locul meu ca prim-ministru ar fi luat aceleași decizii. Republica Moldova avea nevoie să depășească o situație critică, eu mulțumesc colegilor mei de guvern și tuturor celor care s-au implicat pentru ca în perioade de foarte scurte de timp să putem să modificăm legislația și să putem să luăm măsuri concrete ca cetățenii R. Moldova să nu sufere. Am făcut și vom face toate aceste chestiuni pentru că așa ne-au cerut înaintașii noștri, cei care acum 106 ani și-au asumat responsabilitatea istorică a unirii a Republicii Moldova cu țara, celor care de-a lungul vieții așa cum spuneau au avut un singur ideal, să poată să treacă Prutul chiar și pe un pod din pontoane cum este cel de la Bumbăta, Leova, da să-l treacă liber fără nici un fel de îngrădire”, a menționat Ciucă.

Președintele PNL a enumerat câteva dintre demersurile țării noastre, venite în sprijinul țării vecine.

„Avem datoria să sprijinim acest parcurs al Republici Moldova, iar ceea ce vă pot spune sunt câteva cifre. În acest moment Republica Moldova a beneficiat de un sprijin de 1,2 miliarde de euro, bani care au venit de la UE. România a venit cu acel pachet de sprijin de 100.000 de milioane de euro, bani care se regăsesc în proiectele care se regăsesc în special în acel program care se numește Sat European. Dar nu este totul. România a devenit cel mai mare investitor din Republica Moldova, 400.000 de milioane de euro. România este principalul partener economic al Republicii Moldova ”, a mai spus Nicolae Ciucă.