Ciprian Ciucu își anunță candidatura pentru prim-vicepreședinția PNL înaintea Congresului Extraordinar

Partidul Național Liberal organizează sâmbătă, 12 iulie, Congresul Extraordinar, în prezența a 1200 de delegați. Cu o zi înaintea evenimentului, care are ca obiectiv alegerea noii echipe de conducere la nivel național, Ciprian Ciucu cere spijinul colegilor de partid pentru fotoliul de prim-vicepreședinte al formațiunii.

Ciprian Ciucu a făcut anunțul vineri.

„Candidez. Pe lângă ceea ce îmi doresc pentru Sectorul6 și pentru București, mai am un proiect politic la care țin mult: Partidul Național Liberal să recâștige încrederea românilor, în general, și a bucureștenilor, în mod special. Sunt conștient că acest lucru poate depinde și de mine. Îmi doresc ca Partidul Naţional Liberal să redevină, la nivel simbolic și prin fapte, partidul căruia m-am alăturat din convingere în anul 1998, atunci când eram student. Am revenit in PNL în anul 2016, după o carieră independentă de politică și, de atunci, mi-am dedicat viața profesională Bucureștiului și Sectorului 6”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

„Urmează o perioadă dificilă și pentru țară dar si pentru noi”

Primarul Sectorului 6, despre care „Adevărul” a scris joi că va fi susținut de organizațiile din regiune pentru funcția de prim-vicepreședinte PNL, spune că ar fi onorat să facă parte din echipa de conducere la nivel național a PNL.

„Am trăit momente grele, dar și momente care mi-au dat speranța că da, se poate. Se poate ca Partidul Național Liberal să fie de partea bună a lucrurilor, așa cum a fost de atâtea ori în lunga sa istorie! Avem nevoie de o echipă puternică care să combine experiența cu rezultatele demonstrate, formată din oameni care au trecut testul votului, care deja se bucură de încrederea comunităților lor. Urmează o perioadă dificilă și pentru țară dar si pentru noi. Trebuie să ne regăsim relevanța, să ne adaptăm unui context politic în care partidele clasice și-au pierdut alegătorii tradiționali (în toată Europa). Facem un pariu cu istoria și îl vom câștiga doar dacă îi respectăm pe români și dacă demonstrăm că avem puterea ca în următorii ani să ne reformăm pentru a merita încredere dumneavoastră. Aș fi onorat să fac parte din această echipă dacă voi obține mâine sprijinul colegilor mei pentru a deveni Prim-vicepresedinte al partidului nostru”, a mai spus Ciucu.

Bolojan, singurul candidat pentru funcția de președinte al PNL

„Pentru funcția de președinte PNL și-a depus candidatura Ilie Bolojan. Pentru pozițiile de prim-vicepreședinți s-au înscris zece candidați: Valeriu Iftime, Adrian Veștea, Florin Roman, Alin Tișe, Nicoleta Pauliuc, Ioan Popa, Dan Motreanu, Ciprian Ciucu, Mircea Minea și Cătălin Predoiu”, a precizat, joi, într-un comunicat, Partidul Național Liberal.

Candidații la conducerea Curții de Arbitraj

Pentru conducerea Curții de Arbitraj candidează Costică Lupușoru, Daniel Buda și Ciprian Dobre, iar pentru președinția Comisiei Naționale de Revizie și Cenzori a fost depusă candidatura lui Virgil Guran.

„Votul va fi secret pentru funcțiile de președinte al partidului, prim-vicepreședinți, președinte al Curții de Arbitraj și președinte al Comisiei Naționale de Revizie și Cenzori”, arată PNL.

Candidații care vizează funcții de vicepreședinți regionali

În cadrul Congresului va avea loc și validarea vicepreședinților regionali, care vor deveni membri ai Biroului Executiv Național. În acest caz, votul va fi deschis. Candidații propuși pentru validare sunt: Alexandru Muraru pentru regiunea Nord-Est, Alexandru Popa pentru Sud-Est, Toma Petcu pentru Sud Muntenia, Gigel Știrbu pentru Sud-Vest Oltenia, Gheorghe Falcă pentru Vest, Florin Birta pentru Nord-Vest, Ion Dumitrel pentru Centru și Hubert Thuma pentru regiunea București-Ilfov.

„Congresul din 12 iulie reprezintă un pas important pentru consolidarea Partidului Național Liberal în perspectiva noilor provocări politice”, a mai transmis Biroul de Presă al Partidului Național Liberal.

Alexandru Popa, vicepreședinte PNL pentru regiunea sud-est

Deputatul PNL Alexandru Popa ar urma să devină vicepreședinte PNL pentru regiunea sud-est.

Alexandru Popa a avut calitatea de inculpat într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Făurei și ajuns, la sfârșitul anului 2019, pe rolul Judecătoriei Făurei, potrivit debraila.ro.

Popa a fost acuzat de săvârșirea infracțiunii de lovire și alte violențe.

Dosarul penal, în care cercetările au durat trei ani, a fost deschis în urma unui incident violent petrecut în fața unui local din orașul Făurei și relatat de Ziarul Obiectiv, pe 19 aprilie 2016, într-un articol cu titlul „Fiul primarului din Cireșu, acuzat că a snopit în bătaie un tânăr din Făurei”.

Bărbatul a fost „bătut cu bâta” până a rămas „inconştient la pământ” după ce a afirmat, în interiorul localului, că unul dintre candidații pentru Primăria Făurei, membru PNL și unchiul lui Alexandru Popa, „nu are vreo şansă să câştige alegerile locale pentru că lumea îi ştie că au fost implicaţi de-a lungul timpului în diverse conflicte”, potrivit Ziarului Obiectiv.

„Pericol social redus”

Un judecător a constatat însă că „pericolul social redus” al faptei de care a fost acuzat Popa, respectiv lovire și alte violențe, „este în disproporție vădită cu eforturile necesare organelor de urmărire penală pentru desfășurarea procesului penal”.

Altfel spus, statul român a apreciat că banii cheltuiți cu desfășurarea unui proces la finalul căruia Popa să fie pedepsit nu se justifică raportat la gravitatea urmărilor faptei cu pericol social redus.