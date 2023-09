Ciolacu neagă o discuție de liste comune PSD-PNL pentru alegerile din 2024. Ce spune despre viitorul Coaliției

Premierul României, Marcel Ciolacu, a precziat că nu e nicio discuție în prezent despre liste comune PSD-PNL la alegerile din 2024, însă e purtat un dialog cu liberalii despre toate variantele posibile, inclusiv un proiect de țară.

Întrebat pe tema posibilității unor candidaturi comune PSD - PNL, Marcel Ciolacu a răspuns ironic: „Nici mie nu îmi e foarte clar, că nu le-am discutat”. Politicianul a precizat că sunt discuții politice, pentru că asta face el ca lider de partid. „Discuții politice sunt în fiecare zi. Sunt om politic”.

Șeful Guvernului a punctat faptul o conlucrare a celor două partide va avea loc și după 2024, dacă nu sunt probleme.

Fără bloc democratic

„Eu am spus foarte clar că din punctul meu de vedere această Coaliție poate să funcționeze și după anul 2024. Nu s-a discutat niciodată de blocul democratic. Nu am auzit. Nu am vorbit eu, Nicolae Ciucă, cu Stănescu, cu Lucian Bode. Nimeni nu a vorbit vreodată de vreun bloc democratic”, a subliniat Marcel Ciolacu.

„Eu mă ocup cu politică și asta facem noi. Facem politică, discutăm scenarii, cum e mai bine pentru România: venim cu un proiect de țară, venim separat, venim împreună”, a mai afirmat premierul României.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni, că lucrurile sunt „cam finalizate” în privinţa proiectului privind pensiile speciale. „Aţi văzut şi semnalul pe care l-am avut foarte clar, mai sunt elemente de închis. A fost tot tehnicul şi de la Ministerul Justiţiei şi de la MIPE, au fost două zile la Bruxelles pe această negociere. Sunt trei solicitări, din punctul meu de vedere, de foarte mare bun simţ ale Comisiei şi cred că lucrurile sunt cam finalizate. (...) Propunerile privesc felul cum se calculează pensia. Până acum, se făcea pe ultima lună, Comisia vrea pe ultimele 48", a menţionat Ciolacu, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD.

În așteptarea măsurilor fiscale

Chestionat pe tema măsurilor fiscale, șeful Guvernului a precizat: „Eu mi-aş dori să fac o şedinţă extraordinară, să bag în primă lectură. Astăzi cu certitudine voi avea o discuţie cu ministrul de Finanţe şi cu, mai mult ca sigur, preşedintele Senatului, domnul Nicolae Ciucă, să le punem în transparenţă, prima lectură, astfel încât să închidem tot calendarul", a precizat Ciolacu. Potrivit prim-ministrului, „nu va fi nimic ascuns", iar măsurile fiscale sunt "agreate în coaliţie".