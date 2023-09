Predoiu, prudent privind intrarea în Schengen: „A avansa acum un termen ar fi neprofesionist”. Ciolacu anunța un alt vot în octombrie sau decembrie

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne al României, susține că România are „atuuri” pentru a putea intra în Schengen, însă nu este în regulă să fie avansate termene clare. În responsabilitatea lui Predoiu stă pregătirea votului din Consiliul JAI, for care se pronunță pe tema spațiului comunitar.

Cătălin Predoiu a fost întrebat, duminică, la Prima News, dacă România are vreo şansă să intre în Schengen în acest an. „Cred că anul ăsta vor fi evoluţii. Există un sprijin diplomatic în continuare consolidat pentru România. Am avut discuţii cu omologul austriac, care evident că exprimă şi poziţiile cancelarului şi sunt sigur că am primit semnale înapoi că am amenajat un cadru de discuţii reluând în zona cooperare aceste negocieri. Există o evoluţie pozitivă în sensul că deja Austria nu mai pune România ca principala cauză pentru poziţia ei, date fiind cifrele de migraţie mai scăzute. Deci calea diplomatică a dat şi un rezultat aici. Există o problemă pe care Austria o are cu cadrul european privind migraţia şi azilul, acordul Dublin, care se respectă şi nu prea în Europa şi trebuie reînnoit. Şi se lucrează în acest sens. Există un contact permanent cu Comisia Europeană şi la nivel de minister, dar şi la nivel superior ministerului: Ministerul de Externe, preşedintele ţării, prim-ministru”, a afirmat Cătălin Predoiu.

Demnitarul vede soluția pe partea diplomatică. „Deci există premise care ne îndreptăţesc să credem în mod rezonabil că trebuie insistat pe calea diplomatică. Anul ăsta ar trebui să vedem o evoluţie. Că această evoluţie trebuie construită cu răbdare, asta apropo de nişte termene care s-au tot aruncat, că trebuie ţinut cont de faptul că are şi Bulgaria o problemă mai mare decât România, cu Olanda, pentru că ei nu şi-au închis MCV-ul şi atunci este de la sine înţeles că asta durează puţin. Toate lucrurile astea trebuie puse într-un creuzet şi acolo jucate, astfel încât să putem avansa cu dosarul în acest an”, a mai transmis ministrul.

Atacarea la CJUE, doar „posibilitate tehnică”

Cătălin Prediuu a fost întrebat dacă acţiunea anunţată de premierul Marcel Ciolacu, că vom acţiona la Curtea Europeană de Justiţie ajută sau nu.

„Domnul prim ministru, cu care am discutat după ce a făcut această declaraţie, ar fi enunţat o posibilitate tehnică. Asta nu înseamnă că România se duce mâine şi bate la uşa CJEU. Este o idee care deocamdată este, după părerea mea, prematură, dar ea a fost enunţată ca posibilitate. Deci, calea diplomatică primează, în sensul că şi premierul este pe această linie. Dar. în mod firesc, dânsul a etalat toate atuurile pe care le-am putea…. (…) Nu judec eu ce a făcut şi nu a făcut premierul. E premier, are mai multe date, ştie bine ce face, este decizia dânsului. Dar nu exclude continuarea acestor demersuri diplomatice”, a explicat Cătălin Predoiu.

Concluzia ministrului: nu e „profesesionist” să fie avansate termene privind Schengen. Ultima încercare din acest an ar putea fi pe 4 sau 5 decembrie, când e ultimul Consiliu JAI. Anterior, în încercare ar putea fi și în luna octombrie, potrivit calendarului oficial.