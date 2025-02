Ciolacu, la Congresul PSD: „Bine ai venit Crin! Sper că ți-a fost dor de PSD”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a transmis colegilor săi prezenți la Congresul PSD, duminică, 2 februarie, că actualul candidat al coaliției, Crin Antonescu, este cel potrivit pentru scrutinul din luna mai, amintind de rezultatul de anul trecut. Șeful de partid a avut cuvinte mai puțin bune pentru fosta conducere PSD.

Liderul PSD a amintit și de scrutinul din noiembrie, afirmând că a greșit, „pentru că românii își doreau un profil de președinte și nu de premier”.

„Am crezut, de fapt, că este suficient să avem o bună guvernare pentru a duce un președinte de stânga la Cotroceni după 20 de ani. Am greșit. La fel cum au greșit în trecut și Victor Ponta sau Adrian Năstase. Pentru că românii își doreau de fapt un profil de președinte și nu unul de premier.

Pentru realizările de la guvernare nu ne-a aplaudat nimeni. Din contră. Oamenii ne-au spus că asta era datoria noastră, pentru că de asta ne-au dat voturile. Acesta este de fapt rolul nostru și fișa postului. Foarte corect”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Totodată, despre alegerile din noiembrie, Ciolacu a afirmat că a greșit când a avut încredere într-un partener care nu și-a respectat înțelegerile, lansând un atac la adresa fostei conduceri PNL.

„Eu, personal, am greșit că am avut încredere într-un partener care n-a găsit maturitatea de a respecta o înțelegere politică și de a avea alegeri prezidențiale în septembrie, candidat comun și listă comună la parlamentare. Un lider politic care s-a lăsat dus de val și a uitat că atunci când am mers împreună la alegerile europarlamentare am luat 50%. S-a pierdut momentul oportun, iar apoi orgoliile stupide au făcut să candidăm separat și să ne umplem de noroi unii pe alții în fiecare seară pe toate televizoarele. N-au mai contat realizările, pentru că am generat doar silă. Iar rezultatul a fost că românii ne-au întors spatele și au îmbrățișat alternativa carismatică a unui fals-Mesia”, a mai completat Ciolacu.

Președintele PSD a mai explicat alegerea lui Crin Antonescu:

„Știu, Crin Antonescu nu este membru PSD. Dar nu este nici membru UDMR și după 10 ani nu cred că este la zi nici cu carnetul de membru PNL. Cred că după 20 de ani de eșecuri, trebuie să înțelegem cu toții că ideea ”să fie de-al nostru” a fost complet falimentară. Domnul Crin Antonescu va fi președinte, deci va fi al tuturor românilor din țara asta, indiferent de doctrină.

Știu și că mulți ați vrea să avem de data aceasta candidatul perfect. Dar știm cu toții că doar cei care își spun cu aroganță că sunt ”aleșii” se cred perfecți. Nu există perfecțiune. Dar există alegeri potrivite. Iar Crin Antonescu este candidatul potrivit pentru aceste alegeri prezidențiale care vor hotărî destinul României”, a mai spus Marcel Ciolacu.

„A repeta aceleași greșeli la alegerile prezidențiale din mai, ar însemna să dăm ceasul României înapoi cu 35 de ani.

De aceea, astăzi suntem obligați să venim în fața românilor uniți și cu o alternativă corectă. Trebuie să venim în fața românilor cu un om care are cu adevărat un profil de prezidențiabil. Un om capabil, cu experiență, educat, onest și patriot. Un om cu principii puternice care a știut să lupte pentru valorile sale și care, în același timp, a putut să spună NU atunci când a fost cazul. Acest om este Crin Antonescu! ”, a mai spus Ciolacu.

Liderul PSD i s-a adresat și în mod direct candidatului, căruia i-a urat bun venit, însă a continuat atacul la adresa fostei conduceri PNL.

„Bine ai venit Crin, sper că ți-a fost dor de PSD! Tu ai trăit timpurile când PSD poate nu a fost corect cu tine. Dar stai liniștit, eu am trăit timpurile când PNL și-a luat revanșa și nu a fost corect față de mine!

E timpul să lăsăm trecutul în spate și să ne respectăm cu toții promisiunile. Am încredere că atât domnul Bolojan, cât și domnul Kelemen Hunor își vor ține cuvântul dat. Nu există alternativă. De data aceasta, încălcarea promisiunilor ar însemna ruperea acordului politic care stă la baza acestei coaliții și aruncarea României într-o aventură. Iar acest lucru cu siguranță nu ni-l permitem”, a mai spus președintele PSD.