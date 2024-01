Ciolacu, întâlnire cu unul dintre veteranii de la protestul fermierilor: „Trebuie ajutați și să le întindem la rândul nostru mâna spre dialog”

Premierul Marcel Ciolacu s-a văzut cu unul dintre veteranii de la protestul fermierilor, Constantin Crăciun dintr-o comună din Vrancea, precizând că instituția pe care o conduce e în dialog cu manifestanții pentru rezolvarea problemelor.

„Am crescut susținut de o mână puternică precum mâna acestui om! Și am avut astăzi onoarea să îi țin strâns mâna lui Constantin Crăciun, din Cîmpineanca, Vrancea. Nu poate decât să mă inspire, să mă motiveze mâna brăzdată de greutăți a țăranului român. Este o mână călită de timpuri, căreia nu o să-i dau drumul niciodată! Este mâna pe care se bazează o țară întreagă!”, a scris pe pagina sa de Facebook Marcel Ciolacu, după întâlnirea cu fermierul din Vrancea

„De aceea, problemele de zi cu zi ale țăranilor români merită să fie mereu ascultate și să își găsească rezolvare. Ei trebuie ajutați și să le întindem la rândul nostru mâna spre dialog. Acești oameni trebuie ajutați. Pentru că așa cum mi-a zis și Constantin Crăciun, nimeni nu mănâncă cu două linguri!”, a completat șeful Guvernului.

Primul set de măsuri, adoptat joi

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, joi, că în şedinţa de Guvern se va acorda un sprijin direct de 100 de euro la hectar cultivatorilor din sectorul vegetal, pentru a compensa pierderile suferite din cauza războiului din Ucraina. În plus, Executvul va legifera echivalarea permisului auto la categoriile B şi B1 pentru tractoare şi va rezolva şi problema utilajelor agricole, extinzând excepţiile de la înmatriculare şi inspecţie tehnică periodică la categoria vehiculelor lente, astfel că RAR va putea efectua ITP-ul la vehicole agricole sau forestiere cu laboratoare mobile chiar la sediul fermelor. El a precizat că Guvernul are în primă lectură o măsură importantă, amânarea cu caracter temporar a ratelor la creditele producătorilor agricoli afectaţi de seceta din 2023.

„Aşa cum am promis, aprobăm astăzi un prim pachet de măsuri convenite împreună cu fermierii şi transportatorii. Am discutat şi cu micii fermieri şi transportatori aflaţi în stradă, şi cu marile asociaţii de profil. Este clar că protestele au fost îndreptăţite! Iar deciziile pe care le adoptăm confirmă că mare parte din cerinţele lor sunt absolut legitime. Am promis că vom rezolva problemele oamenilor, iar eu şi acest Guvern ne ţinem de cuvânt!”, a spus premierul în deschiderea şedinţei de la Palatul Victoria.