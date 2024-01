UDMR vrea înapoi la guvernare după alegerile din 2024: Actualul Executiv nu are viziune, nu are curaj şi nu are bun simţ

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la şedinţa Consiliului Reprezentanţilor Unionali (CRU), că formaţiunea pe care o conduce ar trebui să intre la guvernare după alegerile din acest an, fiind criticată echipa Executivului condus de Marcel Ciolacu.

„După 2024, dacă vom avea succes la aceste alegeri, ar trebui să intrăm la guvernare, trebuie să profităm de oportunitatea de a fi din nou la guvernare, pentru că guvernarea este un instrument prin care putem lupta pentru noi în primul rând, dar şi pentru toţi cetăţenii ţării. Am dovedit deja că suntem mânaţi de binele poporului la guvernare, avem experienţa, avem curajulşi bunul simţ. Şi avem o viziune clară asupra obiectivelor strategice pe care ţara ar trebui să le urmărească. Actualul executiv pare să fie lipsit de trei dintre aceste patru lucruri. Nu are viziune, nu are curaj şi nu are bun simţ. Acestea trebuie recuperate la sfârşitul anului. Noi trebuie să fim gata să facem aceste lucruri", a declarat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

La Cluj-Napoca are loc şedinţa Consiliului Reprezentanţilor Unionali (CRU) al UDMR, în cadrul căruia preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, şi-a prezentat raportul politic şi vor fi prezentate şi adoptate criteriile pe care trebuie să le îndeplinească viitorii candidaţi ai Uniunii pentru alegerile europarlamentare, locale şi parlamentare din anul 2024

Uniunea este, de fapt, cu un picior la guvernare

UDMR, deși criticat dur de unii social-democrați, cum s-a întâmplat în cazul proiectelor privind autonomia din așa-zisul Ținut Secuiesc, e lăsat să aibă prefecți și subprefecți de PSD, fiind și un aliat de nădejde al guvernării în momente importante.

UDMR are în continuare nu mai puțin de 14 prefecți și subprefecți. Prefecții sunt în județele Arad, Covasna, Harghita și Sălaj (județ de un provine, de exemplu, secretarul general al PNL), în timp ce o poziție de subprefect au județe ca Bihor, Cluj sau municipiul București, precum și în alte șapte unități-administrativ teritoriale. Inclusiv la centru Uniunea și-a păstrat o parte dintre funcții. De exemplu, la Ministerul Educației e în continuare lăsat secretarul de stat al UDMR, dar și la Ministerul Finanțelor, unde a rămas pe poziții Gyorghy Attila. Inclusiv la împărțirea funcțiilor pentru conducerea ASF și Curtea de Conturi, de altfel afaceri pur ale Coaliției PSD-PNL, UDMR a primit câte o funcție generos remunerată.

Tot UDMR, în ciuda unor săgeți trimise periodic foștilor colegi din PSD și PNL, nu a vrut să-și pună semnăturile pe vreo moțiune de cenzură. Un moment oportun a fost în septembrie, când Guvernul Ciolacu și-a angajat răspunderea pe legea privind măsurile de austeritate bugetară și cele prin care creșteau noi taxe. Iar Uniunea era un actor politic în depunerea moțiunii de cenzură, fără a fi nevoie de voturile AUR.