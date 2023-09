Ciolacu, despre CNSC: Parlamentul ar fi cazul să vadă că trebuie o reorganizare a instituției

Premierul României susține, referitor la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), că este nevoie de o reorganizare a instituției.

Bine ar fi şi ei să se mai uite pe geam să vadă că s-au schimbat vremurile între timp şi poate şi Parlamentul ar fi cazul să vadă că trebuie o reorganizare a instituţiei", a afirmat Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

Precizarea a venit în contextul în care ministrul Transporturilor a vorbit despre deciziile CNCS privind lotul Pietroasele - Buzău al Autostrăzii Moldovei.

„Păi se vorbeşte, dar de-abia în ultimul an s-au încheiat contractele, că până acum doar s-a vorbit. În 2022 s-au încheiat contracte pe 12 din 13 loturi. Ultimul e cel de la Pietroasele la Buzău, un roman foileton (...). Istoria e cam aşa: CNAIR-ul a dat anul trecut pe vremea asta un câştigător, o companie, după care au venit nişte domni de la CNSC şi ne-au tot învârtit cu tot felul de decizii care nu ne-au dus în situaţia de a semna un contract, iar cireaşa de pe tort a fost ca în urmă cu două luni să vină să ne spună că decizia pe care am dat-o în septembrie sau august anul trecut e bună, după ce tot ei su spus că nu e bună. (...) Domnii de la CNSC, niciunul dintre ei nu e judecător, nu răspund, de exemplu, pe acest an de întârziere", a precizat Sorin Grindeanu, potrivit sursei citate.

Premierul Marcel Ciolacu şi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, alături de mai multe oficialități, au efectuat o vizită de lucru pe loturile 1 şi 2 din Autostrada Ploieşti - Buzău.

Premierul României, Marcel Ciolacu, a afirmat că prioritatea României în materie de fonduri europene este absorbția celor din exercițiul financiar trecut, iar apoi va fi atragerea de fonduri către infrastructura mare, cum este cazul autostrăzilor.

Liderul de la Palatul Victoria a subliniat că prioritatea numărul unu a Guvernului este exerciţiul financiar trecut, iar pe următorul loc se află infrastructura mare.