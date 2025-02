Analistul politic Cristian Hriţuc vorbește despre „marea resetare” din politica românească și analizează, într-un interviu pentru „Adevărul”, imprevizibila luptă internă pentru putere care a izbucnit în interiorul principalelelor partide românești.

Cu două luni și jumătate înaintea alegerilor prezidențiale, singura certitudine în politica românească pare să fie că nu există absolut nicio certitudine. Principalele partide politice ale României sunt teatrul unor lupte interne acerbe pentru putere cu rezultate greu de anticipat. Războiul fratricid din interiorul acestor partide poate aduce o adevărată resetare în politica românească, este de părere Cristian Hriţuc, analistul care l-a consiliat pe Traian Băsescu pe durata ultimului mandat de președinte al acestuia. În opinia sa, „resetarea” se leagă de numele lui Ilie Bolojan și de momentul în care fostul primar orădean a devenit președinte interimar.

„Putem vorbi de o mare resetare, iar când se întâmplă acest lucru, la început, lucrurile nu sunt clare și există tendința să credem că totul se prăbușește. De fapt, resetarea, în fond, înseamnă o schimbare de joc la nivel politic pe toată scena. Și asta pentru că din acest moment vom avea la președinție un actor politic care vine cu un capital de imagine pozitiv. După ce domnul Iohannis s-a erodat pe durata unui mandat de 10 ani, și era și normală erodarea, acum avem o schimbare de paradigmă. Instituția prezidențială, datorită domnului Bolojan, va fi încărcată și va avea mai multă încredere în opinia publică. Sau, mai bine spus, pentru electoratul pro-european. Și va avea altă energie datorită faptului că avem această schimbare, care poate genera schimbări în lanț și la nivel de alte instituții. Practic, cu un nou președinte, o nouă energie, instituția prezidențială aduce încredere, o schimbare și un plus de speranță pentru electorat”, spune expertul.

O simplă victorie de etapă pentru partidele radicale

Altfel, demisia lui Klaus Iohannis reprezintă o simplă victorie de etapă pentru partidele radicale, cărora li se adaugă un aliat surpriză, USR. Acesta ar fi și momentul care ar putea aduce o schimbare în raportul de forțe dintre pro-atlantiști și euroscepticii susținuți surprinzător de un partid pro-european, dar cu tot mai multe interese comune, USR.

„Normal că anti-europenii vor menține o linie de atac, dar aceste lucruri nu vor mai conta atât de mult în percepția oamenilor, pentru că odată domnul Iohannis plecat, automat nu vor mai avea același impact. Din punctul meu de vedere, extremiștii la acest moment au fost lăsați și fără gloanțe și fără țintă. În timp, putem anticipa că și aceste atacuri vor scădea în intensitate. Pe de altă parte, dacă domnul Bolojean va performa și va arăta în scurt timp un model de președinte mai implicat, cel puțin în comunicarea publică, atunci jocul se va echilibra foarte mult”, mai spune el.

Alianța împotriva naturii USR - AUR, revigorată în 2025

Cristian Hrițuc a vorbit și despre opoziția care s-a coagulat în jurul AUR și despre ciudata simbioză dintre partidul lui George Simion și USR. Deși cele două partide au doctrine diferite, unul fiind eurosceptic, iar celălalt pro-occidental, ele colaborează în numeroase situații foarte bine, unite de interese comune. Alianța lor a fost vizibilă în această perioadă, pe durata unei campanii comune anti-Iohannis, dar și în 2021, când USR și AUR au demolat un guvern din care făceau parte și mai mulți miniștri USR. Alianța cu AUR și celalalte partide radicale nu poate să facă bine USR, avertizează analistul. Deși de la vârful USR mereu s-a negat orice alianță cu partidele radicale, aceasta este vizibilă din orice unghi, iar mai devreme sau mai târziu va deveni deranjantă pentru electoratul partidului care acum se află în faza de negare și închide ochii în fața acestei colaborări.

„Din punctul meu de vedere, USR joacă mai puțin strategic și încearcă să exploateze teme de imagine de moment, care nu înseamnă neapărat că îți vor aduce ceva în economia jocului până la final. Adică, faptul că s-au asociat cu AUR și cu restul pentru semnarea actului de suspendare al președintelui nu le dă deloc o notă bună și nu le aduce nimic. Din punctul meu de vedere, cei de la USR n-au câștigat nimic, din contră au pierdut asociindu-se cu aceștia. Totodată, din punct de vedere strategic, ei în loc să se individualizeze, să aibă un joc separat de establishment și de forțele extremiste, nu au făcut în realitate decât să intre în siajul forțelor extremiste. Au făcut probabil un gest contând pe imaginea de moment, bazându-se pe faptul că președintele a ajuns la o cotă scăzută de încredere și au dorit să fructifice acest moment”, adaugă expertul.

În realitate, această asociere nu doar că nu a adus un capital de imagine pentru USR, dar a servit forțelor radicale și a demonstrat încă o dată că așa-numitul cordon sanitar impus în teorie în jurul forțelor anti-occidentale poate fi oricând dat la o parte, în funcție de interese, iar partidele care se autopretind democratice se pot înhăita cu cele pe care anterior le huliseră.

„Privind cu atenție, observăm cu toții că cei de la USR nu au fructificat această alianță. Mai grav, dacă cineva a fructificat-o, aceia au fost cei de la AUR și aliații lor apropiați. De aceea eu aș pune aceste colaborări între USR și AUR pe seama imaturității USR și prin faptul că acest partid încearcă să facă politică după ureche și pentru a-i satisface pe cei din bula lor, cei de pe Facebook, însă fără să aibă un joc strategic conturat cu obiective mai clare și cu asumarea unei alte identități față de ce este acum în piața politică. Și ceea ce vedem este că greșesc în continuare, iar în loc să facă un joc de individualizare, rămân în siajul forțelor extremiste”, punctează el.

Război în USR

De altfel, USR pare în acest moment un partid fragmentat și amintește într-o anumită măsură de scindările care au avut loc în ultimii ani și care au dus la plecarea unor lideri importanți din partid, care au întemeiat alte partide. În acest moment, bătălia se duce între susținătorii Elenei Lasconi și cei ai lui Nicușor Dan.

„Aici eu cred că domnul Nicușor Dan, care tot timpul a jucat egoist în politică, a pus presiune pe USR și a creat o mare problemă. Practic, cauza acestei dezbinări și a acestui război e domnul Nicușor Dan. Însă teoretic USR-ul trebuia să reușească să-și facă o analiză internă mai aprofundată și să realizeze că alegerile ce vor urma nu vor semăna deloc cu cele din decembrie. Faptul că doamna Lasconi a ajuns atunci în turul 2 nu e o garanție că va reuși același lucru. Mai departe, dacă cei de la USR erau corecți și făceau o analiză obiectivă, observau că doamna Elena Lasconi are multe minusuri. Așa că ea în campania aceasta va pleca cu acel bagaj negativ devoalat, să zic așa, de campania electorală trecută, când a dovedit că nu are cunoștințe elementare în domenii esențiale pentru un viitor șef de stat. Așa că ea nu mai pleacă ca o speranță pentru electoratul USR”, susține expertul.

Deși îl critică pe Nicușor Dan pentru egoismul acestuia și pentru faptul că tulbură apele într-un partid atât de dezbinat, analistul crede că acesta are un potențial mult mai mare să crească în alegeri decât Elena Lasconi.

Cine ar fi cel mai bun pentru USR

„Din punctul meu de vedere, domnul Nicuşor Dan are în acest moment mai mult potențial decât doamna Elena Lasconi. Tocmai pentru că au existat relații strânse de colaborare între Nicuşor Dan și USR și pentru că electoratul determinat să voteze USR are așteptări și vrea să susțină un lider cu șanse reale. Eu cred că ar fi trebuit să-și bage picioarele în apă rece și să discute serios despre un candidat comun. Eu consider că Nicuşor Dan la momentul ăsta era o variantă mai bună pentru USR”, mai spune el.

Conflictul dintre cele două tabere poate lăsa urme într-un partid atât de fragmentat. Deja, tot mai mulți dintre „greii” USR se poziționează într-o tabără sau alta, iar mesajele transmise arată că nu va fi simplu să se ajungă din nou la un consens.

„E greu de spus ce se va întâmpla în continuare, dar e clar că există o scindare. Pentru asta ajunge să ne uităm la declarațiile doamnei Armand ca să realizăm că e deja evident că are loc un proces întreg de fragmentare în interiorul acelui partid”, mai spune analistul.

PSD se află în cea mai proastă situație

Cu probleme mari se confruntă și cel mai important partid din istoria post-decembristă, PSD. Chiar dacă nu există încă, cel puțin pe față, aceleași lupte interne, social democrații se află probabil în cea mai proastă perioadă din istoria acestui partid.

„Din punctul meu de vedere, PSD, după ce a avut problemele imense pe care le-a avut, iar pentru prima dată în istoria lor nu au avut un candidat în turul 2 la prezidențiale, nu a făcut absolut nicio schimbare importantă. Dacă ne uităm în contrapartidă sau comparăm cele două partide care reprezentau establishmentul, guvernarea, PNL a făcut niște schimbări în interior și a creat percepția că se înnoiește, se reformează, adoptă o altă atitudine. În schimb, la PSD îl avem pe domnul Ciolacu în continuare premier, deși domnia sa s-a erodat și de la guvernare, și de greșelile făcute, dar și de ultimele scandaluri. Plecarea domnului președinte Iohannis îl lasă oarecum în ofsaid și pe domnul Ciolacu. PSD a rămas în filmul din decembrie, anul trecut. Dă senzația, așa cum spun foarte mulți oameni, că cei din PSD nu au înțeles nimic, că nu au capacitatea de a se reforma. E adevărat că domnul Ciolacu a încercat în prima parte a mandatului să reformeze, să reorienteze PSD și să-l facă mai curățel, a renunțat la oamenii care erau asociați cu Liviu Dragnea, a reacționat bine în momentele în care liderii PSD, cum e domnul Buzatu, au avut probleme cu justiția, dar a făcut mai degrabă niște schimbări de moment. Apoi, odată cu preluarea mandatului de premier de către Ciolacu, partidul a început să încaseze și pe palierul actului administrativ”, e tabloul zugrăvit de Cristian Hrițuc.

PSD a pierdut în ultima perioadă o parte importantă din electorat. Unii dintre votanți au migrat spre partide ca AUR, în timp ce alții, mai pro-europeni, au ales să voteze cu alte partide pro-occidentale. Tendința este, mai spune Hrițuc, deloc încurajatoare pentru social-democrați, care par în corzi.

„În acest moment PSD-ul nu dă impresia că se poate schimba, nu dă impresia că are un alt lider care să poată prelua guvernarea. Au avut acea mică schimbare pentru câteva zile, pentru două zile, după alegeri când Ciolacu a renunțat la mandat. Dar a durat puțin, iar dacă celelalte partide au adoptat schimbări, PSD nu găsește o soluție și continuă să mizeze pe domnul Ciolacu. Asta deși domnul Ciolacu a ajuns acum pietroi de gâtul social-democraților. Ceea ce va duce, bineînțeles, și la pierderi în continuare de credibilitate, chiar dacă nu sunt alegeri parlamentare. Uitați-vă doar că PSD e nevoit, pentru prima dată în istoria sa, să susțină un candidat din afara partidului. Și toate astea sunt elemente care poate că publicului ar putea să nu i se pară importante, dar în economia jocului de partid, în interiorul partidului, contează foarte mult. De fapt, eu cred că dintre toate partidele cu probleme, PSD se află în cea mai grea situație”, avertizează expertul.

Dușmanii lui Marcel Ciolacu așteaptă miros de sânge

Asta înseamnă că deja Marcel Ciolacu începe să aibă unele probleme în partid, deși nimeni nu îl înfruntă deocamdată fățiș. Gesturile de frondă făcute de unii dintre membri, începând cu Gabriela Firea și terminând cu Victor Ponta, nu fac decât să anticipeze ceea ce ar putea să urmeze, atunci când actualul premier va suferi noi înfrângeri.

„Militanții partidului simt când acesta nu merge, când există probleme de imagine, simt când liderul nu mai este urmat și nu vor să înregistreze eșecul. Deocamdată PSD nu dă semne că ar putea să revină acel partid de altădată, deși sunt supuși unei presiuni enorme. Pentru că o parte mare din electoratul lor s-a îndreptat către partidele extremiste sau s-a îndreptat chiar către domnul Georgescu sau către domnul Simion la alegerile trecute”, mai spune el.

Luptele din interiorul PSD, deocamdată mute, ar putea ieși la iveală într-un viitor nu prea îndepărtat, iar deznodământul încleștării dintre aripa reformistă, pro-europeană și aripa ultraconservatoare e impredictibil.

„E greu de spus ce se întâmplă în interiorul Partidului Social Democrat. Ei au fost tot timpul mai disciplinați și nu au acționat ferm împotriva liderilor decât după ce aceștia au pierdut alegerile. Acum nu s-a produs acest fenomen în interiorul PSD și datorită faptului că a fost o situație mult mai complicată, diferită față de anii trecuți și pentru că urmau alegerile parlamentare și nu puteau să intre în lupte interne și să abordeze alegerile parlamentare sfâșâiați din interior”, afirmă Hrițuc.

Cine ar putea fi soluția social-democraților

În ce privește profilul viitorului lider al PSD care ar putea să salveze partidul, analistul este de părere că social-democrații au nevoie ca de aer de un lider reformist, conectat la valorile social-democrației europene și suficient de puternic pentru a face față aripii ultraconservatoare care e mai apropiată de partide precum AUR.

„În opinia mea, PSD trebuie să-și aleagă în frunte un om cu un profil total diferit de domnul Ciolacu. Adică au nevoie de un om educat, care să-i inspire mai multă încredere, de un om cu studiile făcute la timp, un om care să fie mai degrabă apropiat ca profil de tot ceea ce înseamnă stânga modernă europeană și un om care să aibă capacitatea să comunice mult mai bine decât Marcel Ciolacu. Și nu atât pe TikTok, cât și în mediul direct cu presa și cu jurnalistii, nu într-o comunicare controlată”, explică el.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, ar corespunde acestui profil, dar are un dezavantaj important: lipsa experienței și a susținerii din partea unor membri marcanți.

„Nu-l văd pe domnul Negrescu, deși e un profil care ar corespunde teoretic. Cred că e încă la început în cariera sa politică. Iar PSD în interior e un partid cu foarte mulți grei la nivel local și atunci trebuie ca liderul care vine să aibă și o doză de autoritate sau să fie recunoscut de către aceștia. Eu mai degrabă aș vedea profilul unui ales local, unui primar bun, cum este primarul de la Galați sau cum este domnul Toma de la Buzău. Pe ei i-aș vedea poate mai digerabili pentru tabăra PSD decât pe domnul Negrescu. Domnul Negrescu nici nu stă prea mult în țară, e mai mult la Bruxelles, plus că e mai degrabă un politician de viitor. Aș spune că pentru el e încă prea devreme să conducă un partid, așa cum e încă prea devreme ca greii PSD să accepte un astfel de model”, adaugă expertul.

PNL a tras lozul câștigător cu Bolojan

Dacă PSD se află poate în cea mai delicată situație, colegii de coaliție, liberalii, ar fi, în opinia lui Cristian Hrițuc, în poziția cea mai avantajoasă. Propulsarea lui Ilie Bolojan la vârf ar putea fi, dacă nu soluția magică menită să rezolve toate problemele, cel puțin o soluție ideală în acest moment.

„Din punctul meu de vedere, PNL-ul se găsește acum în poziția cea mai avantajoasă dintre partidele pro-europene, pentru că are un aset important. Acesta este domnul Bolojan. Așa cum am zis, domnul Bolojan vine cu o favorabilitate foarte mare în rândul electoratului. E un alt tip de politician față de ce am văzut la nivel național în ultimii ani. E mai pragmatic, vorbește mai direct și își asumă și mesaje, ca să zic așa, mai puțin populare. Da, are curajul să vorbească despre reforme și despre ce trebuie făcut, iar PNL va avea în domnul Bolojan un lider tractor. Dacă acesta va și performa într-adevăr și va avea o comunicare bună la Palatul Cotroceni, automat toată imaginea domnului Bolojan se va transfera și asupra PNL-ului”, explică analistul.

Și numirea lui Cătălin Predoiu în fruntea PNL reprezintă un argument pentru acest partid, consideră expertul.

„În același timp, domnul Bolojan a reușit acum să-și pună un președinte interimar, pe domnul Predoiu. Vorbind despre domnul Predoiu, poate nu este modelul unui politician neapărat foarte comunicativ, dar am văzut că a avut reale performanțe în negociere. Da, poate că domnul Predoiu nu poate strânge foarte multe mâini pe stradă, dar în schimb se descurcă foarte bine în relația cu celelalte cancelarii europene și a avut poate principalul aport în intrarea României în Schengen și, dacă vă aduceți aminte, în scoaterea acelui MCV. Domnul Predoiu a demonstrat niște calități de politician, într-adevăr politician mai mult vestic decât ce înțelegem noi prin politicianul bucureștean”, mai spune el.

Un alt argument al PNL ar fi vicepreședintele Ciprian Ciucu, consideră Cristian Hrițuc.

„Dacă domnul Predoiu poate aduce mai multă disciplină în acest partid, un plus îl reprezintă și aducerea domnului Ciprian Ciucu în prim-plan. Vorbim de un primar tânăr, extrem de performant, care a câștigat alegerile cu 70%. Numirea lui Ciucu a arătat tot așa o schimbare de gardă. Vedem și că PNL a renunțat la câțiva comunicatori asociați cu perioada domnului Ciucă și a adus câteva nume noi, cum e domnul Ciucu, oameni care sunt chiar pe placul electoratului său. Așa că PNL a dat un boost de încredere că poate să își revină și va fi pe spațiul de dreapta, că poate fi adevărata soluție pentru electoratul care se uita ba la USR, ba la PNL, dar era cumva indecis. Astfel, PNL poate acum să recupereze o parte a electoratului său pe care l-a pierdut în ultimii ani odată cu apariția USR”, adaugă el.

Nici în PNL nu există liniște și garanții

Nici în PNL nu este încă liniște deplină, iar în umbră așteaptă mai multe facțiuni ar fi gata să profite de un eventual eșec al aripii Bolojan. Cum însă fostul primar din Oradea este în acest moment pe val, oponenții săi evită încă o confruntare directă și așteaptă eventuale oportunități.

„Vorbind despre tabere oponente în PNL, sigur că și aici ele există. Doar că, având în vedere că Bolojan abia a ajuns la putere, aceste tabere oponente evită să iasă în față. Momentan am văzut că s-a luat o decizie în unanimitate în PNL, iar nimeni nu a îndrăznit să conteste asta. Să ne amintim că întotdeauna au existat în PNL tabere importante, pro și contra conducerii. De exemplu, mai recent, când era la putere domnul Ciucă, vedeam lideri PNL care vociferau împotriva sa în public. Mă gândesc la lideri cum era domnul Sighiartău, cum era Cosma. E adevărat că au existat discuții ce l-au privit pe Predoiu. Însă faptul că au fost dezbateri vis-a-vis de tabăra Predoiu sau de numele lui Predoiu, nu aș vrea acum să le analizez pentru că, în cele din urmă, mă bazez pe rezultatul final. Și vedem că dincolo de discuții, rezultatul final a fost adoptarea în unanimitatea deciziei de a fi desemnat Cătălin Predoiu președinte interimar. Normal că, la fel ca în orice partid democratic, după ce se va termina faza cu alegerile prezidențiale, va începe o luptă pentru alegerea președintelui pentru următorii patru ani, iar în acel moment nu va fi exclus niciun scenariu”, evidențiază Hrițuc.

George Simion nu are încă rivali pe măsură în AUR

Probleme există și în interiorul altui partid important, AUR, unde autoritatea lui George Simion este contestată de unii lideri. Nu este însă o noutate,de-a lungul anilor din AUR au plecând lideri cu greutate, așa cum a fost cazul Dianei Șoșoacă. În acest moment, în AUR există voci care spun că Simion este prea moderat și că a făcut concesii partidelor mainstream, în special PSD. George Simion are însă argumentul de a fi intrat în anturajul Giorgiei Meloni și de a fi fost numit vicepreședinte al Partidul european al Conservatorilor și Reformiștilor, principala formațiune a dreptei conservatoare convenționale.

„Faptul că nu a reușit să se califice în turul 2 al prezidențialelor are anumite urmări în cazul lui Simion. Datorită faptului că AUR e o forță importantă la nivel european, Simion a ajuns vicepreședintele unei grupări importante din Parlamentul European. Adică, dacă stai să faci calculul în funcție de numărul europarlamentarilor, cred că AUR stă excelent din acest punct de vedere. Aș spune că AUR în continuare este un partid de lider. Deși personal nu sunt de acord nici cu domnul Târziu, nu pot să nu respect bagajul intelectual pe care îl are, prestanța sa. Domnul Simion, pe de altă parte, nu se poate compara cu el. Cu toate acestea, Simion este liderul partidului și nu văd cum domnul Târziu ar putea să preia partidul”, e opinia expertului.

Asta nu înseamnă că în AUR este liniște și pace sau că George Simion nu poate să aibă probleme pe viitor.

„Vom vedea dacă toate acțiunile din trecut, și anume faptul că a fost cumva complice cu Marcel Ciolacu în alegerile prezidențiale trecute, și de aceea nici n-a intrat în turul 2, va constitui o problemă pe viitor pentru el. Momentan, domnul Simion face un joc tactic bun de când a anunțat că-l susține pe domnul Georgescu. El nu vrea să-și ostilizeze electoratul, mai ales că nu a reușit să intre în turul 2, anul trecut. Pe termen mediu și lung, nu exclud ca Simion să încerce să se apropie de PSD, la fel cum nu exclud să aibă o serie de acțiuni de imagine, doar pentru publicul său, dar pe de altă parte să cocheteze cu liderii altor partide. Cert e că momentan nu văd pe cineva capabil să-l detroneze. De bine de rău, AUR este unul dintre partidele câștigătoare în ultimii ani. Și-a mărit scorul electoral de la 9%, cât luase la alegerile din 2000, acum l-a dublat, iar un partid aflat în opoziție, care este pe creștere, nu va genera în interior schimbări radicale”, încheie Cristian Hrițuc.