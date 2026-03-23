Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Acces extins la locuințele ANL. Cine le poate închiria și care sunt regulile pentru cumpărarea lor

Senatul a adoptat, luni, 23 martie, proiectul de lege care prevede că persoanele care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în raza unităţii administrativ-teritoriale vor avea dreptul la obţinerea unei locuinţe construite prin programele ANL destinate închirierii.

Locuinţe ANL. FOTO Facebook/Primăria Municipiului Olteniţa
Este vorba de o propunere legislativă care modifică şi completează Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, potrivit Agerpres.

Potrivit legislației actuale, tinerii până în 35 de ani şi specialiştii din învăţământ şi din sănătate au dreptul la locuinţe ANL construite pentru închiriere.

Proiectul prevede că, prin excepţie, şi persoanele care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în raza unităţii administrativ-teritoriale vor avea dreptul la obţinerea unei astfel de locuinţe destinate închirierii.

„Prin excepţie, locuinţele pentru tineri destinate închirierii vor putea fi vândute către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti în care acestea sunt amplasate numai la solicitarea acestora, cu condiţia achiziţiei întregului bloc sau a locuinţelor nevândute în situaţia în care a fost vândută vreo locuinţă", mai stipulează proiectul.

Actul normativ mai prevede că „autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia păstrării destinaţiei acestora”.

„Valoarea de vânzare a blocului reprezintă valoarea de investiţie a construcţiei, actualizată cu rata inflaţiei, comunicată de către Institutul National de Statistică. Rata inflaţiei se calculează de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia. În situaţia în care au fost vândute locuinţe către deţinătorii contractelor de închiriere, valoarea de investiţie se diminuează cu contravaloarea acestora", mai prevede proiectul adoptat de Senat. 

Ce se întâmplă în situaţia în care titularii contractelor solicită cumpărarea locuințelor ANL

De semenea, proiectul stabileşte că, „în situaţia în care titularii contractelor de închiriere a locuinţelor ANL solicită cumpărarea acestora, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti în care acestea sunt amplasate soluţionează cererile de vânzare cu respectarea tuturor condiţiilor din Legea nr. 152/1998, cu excepţia destinaţiei sumelor rezultate din vânzare, care constituie venituri ale autorităţilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti”.

Comisiile parlamentare de specialitate au introdus amendamente referitoare la indexarea valorii chiriei, după expirarea perioadei de 5 ani, însă raportul comisiilor a fost respins de plen.

Senatul este primul for legislativ sesizat, decizională fiind Camera Deputaţilor.

