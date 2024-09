Elena Lasconi, candidatul la alegerile prezidențiale 2024, susține că ar trebui ca o parte din banii cotizaţi de fiecare asigurat la fondul pentru sănătate să fie direcţionaţi către o asigurare privată.

„O altă chestiune care este foarte importantă şi la care ţin foarte mult: toată lumea plăteşte bani la Casa de Asigurări de Sănătate. Mie mi se pare anormal ca tu să nu poţi să-ţi alegi locul în care să fii tratat. Să nu mai ajungi în spitalele de stat în care să fi tratat cu dispreţ, lipsă de respect, neprofesionalism… măcar o sumă, 200 de lei din banii ăia pe care tu îi dai la Casa de Asigurări de Sănătate să îi ai la dispoziţie, nu să ţi-i dea ţie, în mână, ca tu să direcţionezi banii respectivi pentru o asigurare privată. Să te duci la orice clinică privată”, a afirmat Elena Lasconi, la Antena 3.

„Sunt 250.000 de copii care se culcă nemâncați în țara asta„

Elena Lasconi, candidatul la alegerile prezidențiale 2024, a subliniat cât de importantă este educația cu privire la alimentația în familie şi cum masa de seară ar trebui să redevină un „ritual al conectării şi al iubirii cu cei dragi”.

„Sunt 250.000 de copii care se culcă nemâncați în țara asta și suntem pe primul loc în Europa la sărăcie și excluziune socială în rândul copiilor. Și pentru asta aș lupta. Pentru că îmi aduc aminte când eram reporter. Am fost undeva în Vaslui, într-un sat și mergeam pe ulițele satului și la un moment dat am întâlnit o familie. Am făcut o campanie <Fără carte, fără viitor>, despre abandonul școlar. Şi acolo am aflat că exista o doamnă care deși șchiopăta, muncea așa cum putea. Şi citea cu copiii seara și își dorea foarte mult ca, copiii ei să învețe mai bine și avea mulți copii”, a povestit Elena Lasconi, la Antena 3.

Președintele USR a mai spus că, la un moment dat, „era o fată de o frumusețe incredibilă, cu niște ochi superbi”. „Şi nu știu ce mi-a venit, că nu te învață nimeni în asta, să o întreb în timp ce vorbeam acolo: când îți este ție cel mai greu? Şi fata s-a uitat la mine și i s-au umplut instantaneu ochii de lacrimi și a zis: lunea. Şi în timpul ăsta a început să plângă şi mama. (...) Dar ce se întâmplă lunea? Lunea nu ajunge cornul și laptele. Era prima zi în care nu ajungea la timp, cornul și laptele și era nemâncată lumea. Pe mine m-a terminat. Adică nu puteam să procesez chestia asta, că un copil trăiește cu cornul și laptele și că lunea nu avea ce mânca”, a relatat Elena Lasconi.

După realizarea acestui reportaj s-a schimbat complet viața familiei. Familia respectivă a fst ajutată de „oameni inimoși” să-și cumpere o casă, susține președintele USR.

„Asta ar fi una pentru care aș milita, dar la partea asta de sănătate, sănătatea e mână în mână cu educația, deci cred că ar trebui din școală să înceapă o educație în felul ăsta și în plus, pe lângă ceea ce mănânci, contează foarte mult cum mănânci, să nu fii supărat când te așezi la masă să știi că ai masa ta cu tine”, a mai dezvăluit Lasconi.

Liderul USR, Elena Lasconi, îl acuză pe Klaus Iohannis de „aroganță” pentru deplasările în străinătate făcute cu avionul privat de lux. „Ar fi trebuit să dea socoteală în Parlament”, spune Lasconi.

„(n-r. - Klaus Iohannis) n-a fost nici în Parlament în ultimul mandat, nu a fost nici în Guvern în ultimul mandat. Ar fi trebuit să-l tragă de urechi domnul Ciolacu. Dar de ce să-l tragă de urechi când i-a dat bani pentru deplasările de lux cu avionul de lux? Ar fi trebuit să dea socoteală în Parlament, să spună, nu să zică că e la secret, că-i secret de stat câți bani a cheltuit Iohannis în deplasările în străinătate. Nu, nu este ok. Mi se pare o mare aroganță și o mare jignire pentru români”, a spus candidata USR la alegerile prezidențiale, la Antena3.

„Aș face mandatul de primar de 5 ani”

Elen Lasconi susține că, în cazul în care va fi aleasă președinte, vrea să facă o reformă în administrația publică, iar mandatul de primar să fie de cinci ani.

„Gândiți-vă că localitățile reprezintă 27-28% din România. Astea nu o să le convină politicienilor, pentru că acolo au primari de unde aduc voturi. Dar pentru salariile acelor oameni din primării nu există bani. Ei n-au bani din taxe și impozite. Trebuie să aștepte de la Consiliul Județean sau de la guvern. E foarte important să ai două tururi pentru primar. Aș face mandatul de primar de 5 ani, la fel ca cel de europarlamentari”, a mai spus Lasconi.

