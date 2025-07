Ce îl nemulțumește pe Nicușor Dan la Justiția din România: „Cercetarea durează mult prea mult”. Cum comentează cazul polițistului umilit în Caraș-Severin

Președintele României, Nicușor Dan, a criticat modul în care Justiția tratează cazurile de trafic de persoane, afirmând că procesele sunt prea lungi și birocratice.

Întrebat miercuri, într-o conferință de presă, dacă fenomenul traficului de persoane va fi o prioritate a mandatului său, în contextul informațiilor potrivit cărora aproape o cincime dintre minorii neînsoțiți supuși traficului în Franța provin din România și Bosnia-Herțegovina, președintele Nicușor Dan a răspuns ferm: „Răspuns afirmativ, este parte dintr-un standard de civilizaţie şi de moralitate pe care noi, ca stat, trebuie să ni-l asumăm”.

Cu toate acestea, șeful statului a subliniat că nu este mulțumit de felul în care Justiția română, mai ales parchetele, tratează astfel de dosare. Criticile sale vizează atât durata excesivă a anchetelor, cât și caracterul lor birocratic și lipsa unei prioritizări clare.

„Nu sunt mulţumit de Justiţia din România, în special de parchete, aşa cum am spus de multe ori, pe multe fenomene, inclusiv acesta. Pe de o parte, în zona de parchete, cercetarea durează mult prea mult şi nu este ţintită, este de foarte, foarte multe ori o activitate birocratică, în care ne trimitem hârtii şi în care nu suntem în stare să separăm cazuri importante de cazuri mult mai puţin importante”.

Potrivit președintelui, lipsa de eficiență se regăsește și în instanțele de judecată, unde dosarele importante trenează ani de zile: „În momentul în care ajungem în faza de judecată, vedem şi aici că dosare importante durează extrem de mult. Cum putem să corectăm lucrurile astea? O să fie o evoluţie în timp”.

Nicușor Dan a subliniat nevoia unui management eficient la vârful parchetelor și instanțelor. A relatat chiar experiențe personale ca primar, când a constatat tratamente birocratice neunitare în cazuri similare: „Am câteva experienţe banale, din calitatea de primar, cu parchetele de pe lângă judecătorii, care tratau absolut neuniform şi birocratic chestiuni similare. [...] Nu s-a întâmplat şi îmi închipui că lucrul ăsta se întâmplă în foarte, foarte multe zone din parchete”.

Reacție la agresarea unui polițist: „Trebuie să consolidăm statul”

Președintele a vorbit și despre incidentul recent din județul Caraș-Severin, unde un polițist a fost amenințat și umilit de mai mulți săteni, după ce a oprit un tânăr care conducea un ATV sub influența alcoolului și fără permis. Reacția comunității a fost agresivă, iar doi dintre atacatori au fost arestați preventiv. Agentul a fost nevoit să scoată arma din dotare pentru a se apăra.

Întrebat dacă astfel de cazuri afectează încrederea în Poliția Română, președintele a răspuns: „Poliţia Română are şi succese pe care, din păcate, nu le comunică suficient. [...] Totuşi, România este o ţară mult mai sigură decât multe ţări europene. Şi asta din cauză că avem nişte instituţii care-şi fac treaba. Şi lucrul ăsta trebuie spus”.

El a accentuat importanța sancționării rapide și vizibile a celor care comit acte de violență împotriva autorităților, pentru ca acestea să nu se repete: „Atât timp cât nu se imprimă în mentalul colectiv că un om care a îmbrâncit un poliţist a făcut trei luni de puşcărie, atunci oamenii vor fi tentaţi [...] să continue. Deci noi trebuie să consolidăm statul ăsta”.

Președintele a cerut o reacție rapidă din partea Parchetului și a Justiției în astfel de cazuri, considerând că o anchetă simplă ar trebui finalizată în două zile, iar condamnarea ar trebui să vină într-un an: „Pentru un caz banal cum este cel de acolo, în două zile ar trebui să încheie cercetarea, că nu e nimic de cercetat, am văzut toţi la televizor ce s-a întâmplat. [...] Și mai departe, justiţia, care într-un an să vedem toţi, iată, nişte oameni au îmbrâncit un poliţist, au fost condamnaţi”.

În opinia sa, doar prin astfel de reacții rapide și ferme se poate întări încrederea în instituțiile statului: „Ca să imprimăm odată în mentalul colectiv că există stat în România. Altfel ne vom învârti tot timpul în jurul cozii”.