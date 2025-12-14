search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sindicatul Polițiștilor, reacție dură după ce Cătălin Predoiu a fost premiat în SUA: „Este imaginea perfectă a schizofreniei politice"

0
0
Publicat:

Sindicatul Polițiștilor „Diamantul” a reacționat după ce vicepremierul Cătălin Predoiu a fost premiat în SUA pentru serviciul public, acuzându-l că, sub comanda lui, „dialogul social a fost înlocuit cu represalii de tip sovietic”.

Cătălin Predoiu, premiat la Washington FOTO Facebook
Cătălin Predoiu, premiat la Washington FOTO Facebook

„Pe 13 decembrie 2025, la mii de kilometri distanță de realitatea cruntă a țării pe care o administrează, vicepremierul Cătălin Predoiu primea, sub luminile rampei de la Hotelul Willard InterContinental, distincția «International Public Service Award». Fostul ambasador SUA, Mark Gitenstein, rostea o frază care astăzi sună a condamnare cinică pentru românul de rând: «România are nevoie de zece oameni precum Cătălin Predoiu»”, a scris sindicatul Polițiștilor.

Sindicatul a susținut totodată că „dacă România ar avea zece oameni ca Predoiu, probabil că nu ar mai rămâne nimeni să stingă lumina”.

„În timp ce partenerii strategici – prin intermediul unui ONG – îi lustruiau imaginea de «reformator”, în Piața Victoriei mii de oameni cereau demisia arhitectului care a desenat «Justiția Capturată», iar în cazarnele poliției, profesioniștii sunt executați sumar pentru delict de opinie. Contrastul dintre «serviciul public exemplar» premiat de Unchiul SAM – ce pare să fi pus trotil la temelia templului democrației mondiale – și haosul toxic patronat de Predoiu la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) reprezintă o disonanță extrem de stridentă”, se mai arată în text.

Aceștia l-au acuzat pe actualul viceprim-ministru că, prin Ordinul M.A.I. nr. II/2079 din 17.10.2023, „Predoiu și-a delegat aproape toate atribuțiile esențiale către secretari de stat și secretarul general”.

„Sub comanda lui Predoiu, dialogul social a fost înlocuit cu represalii de tip sovietic. Este primul ministru în mandatul căruia s-a declanșat o vânătoare sistematică a liderilor de sindicat”, a mai scris sindicatul.

Reacția vine după ce viceprim-ministrul României, Cătălin Predoiu, a fost distins cu International Public Service Award la Gala Alianţa 2025, desfăşurată vineri la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
digi24.ro
image
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
stirileprotv.ro
image
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
gandul.ro
image
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
mediafax.ro
image
De ce a renunțat Ilie Dumitrescu la paharul de vin roșu băut seara. Când preferă să se bucure de el în schimb
fanatik.ro
image
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să fie făcute altfel”. Procuroarea Antonia Diaconu, inițiatoarea scrisorii de susținere a magistraților care au reclamat nereguli în justiție
libertatea.ro
image
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
A anunțat că este însărcinată și peste jumătate de milion de oameni au apreciat, dar a urmat revolta: ”E de neacceptat!”
digisport.ro
image
Eminența cenușie din spatele lui Donald Trump: Învie ”Doctrina Monroe” și se produce ruptura față de Europa
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
observatornews.ro
image
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării a fost vandalizată! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Furnizorul care oferă energie electrică sub 1 leu/kWh pentru populație, e mai ieftin decât la Hidroelectrica. Care sunt condițiile speciale ale ofertei
playtech.ro
image
Gabi Tamaș, dat de gol de Serghei Mizil: „E la fel ca mine!”. ”Atacantul” șprițurilor are propriul vin, denumit „ÎmbăTamaș”. De ce n-au ajuns prietenii fotbaliști la marea petrecere. Video
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce fostul ministru a fost înmormântat pe repede înainte
romaniatv.net
image
Avertismentul lui Friedrich Merz: Deceniile de Pax Americana s-au încheiat. Europenii trebuie să se pregătească
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Scandal uriaș în Corbeanca. Copiii primesc mâncare de la firma consiliului local la un preț peste lege. Părinții, obligați să semneze contracte. Firma a funcționat fără autorizație de catering: „Își bat joc de copii”
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
click.ro
image
Rețeta ieftină a Annei Lesko de plăcințele cu praz și cartofi. Sfatul nutriționiștilor pentru Postul Crăciunului: „Farfuria în culori!”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii își schimbă radical viața începând cu 1 ianuarie 2026. Vor avea parte de iubire și noroc din abundență
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone

OK! Magazine

image
Frumoasă ca o zână. Prințesa Charlene de Monaco a strălucit la Balul de Crăciun cu o rochie "recomandată" de Kate

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică