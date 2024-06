Care sunt cele mai pomenite nume pentru alegerile prezidențiale. Cât de populari sunt candidații

Mai mulți politicieni sunt testați pentru competiția prezidențială, care ar putea schimba structura politică a țării.

Nici nu au trecut bine alegerile locale și europarlamentare, iar partidele au și trecut la etapa următoare, cea a stabilirii candidaților la alegerile prezidențiale. Deja, între PNL și PSD există un dezacord privind data alegerilor, liberalii dorind ca acestea să fie mutate în decembrie, în vreme ce social democrații vor ca alegerea președintelui să se facă în septembrie, conform unei înțelegeri în coaliție.

La PNL, cel mai probabil în cursa pentru Cotroceni va merge preşedintele partidului, Nicolae Ciucă. Decizia ar putea fi luată săptămâna viitoare. Vineri, la finalul unei şedinţe care a durat peste şase ore, liberalii au stabilit, vineri, că vor avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale.

"Am încheiat întâlnirea conducerii PNL cu preşedinţii de filială din întreaga ţară. Am avut o analiză a rezultatelor obţinute la alegerile locale şi europarlamentare. (...) La final, am avut o discuţie legată de perspectiva alegerilor viitoare şi, în unanimitate, toţi preşedinţii de filială au susţinut ca PNL să aibă propriul candidat la alegerile prezidenţiale", a declarat Ciucă, după reuniunea desfăşurată la Poiana Braşov.

Pe de altă parte, la PSD liderii formațiunii îl împing către prima poziție în stat pe Marcel Ciolacu, considerat performerul alegerilor din acest an.

De la Consiliul Politic Naţional, desfăşurat la Sâmbăta de Sus, secretarul general al partidului, Paul Stănescu, a fost primul care a anunţat că PSD va avea propriul candidat la preşedinţie. Ulterior, Marcel Ciolacu i-a întărit afirmaţia.

„Nu vom lua decizia privind candidatul la prezidențiale, dar ce vă pot spune este că nu vom avea candidat comun cu PNL”, le-a spus Marcel Ciolacu colegilor, potrivit unor surse politice.

Președintele PSD a evitat să răspundă dacă își va asuma candidatura la prezidențiale dar a precizat că nu va candida dacă data acestor alegeri va fi mutată din septembrie în decembrie, așa cum au sugerat liderii PNL în ultimele zile.

„Dacă alegerile vor fi în decembrie, eu nu voi candida”, ar mai fi spus acesta, potrivit acelorași surse.

Se mai vehiculează și scenariul cu independentul Mircea Geoană, care spă fie susținut de PSD, condiția fiind ca Ciolacu să rămână premier.

În ce privește opoziția, cel mai vehiculat nume este cel al Elenei Lasconi, care a câștigat detașat Primăria municipiului Câmpulung. Aceasta nu și-a exprimat clar poziția.

”O candidatură la președinție e o treabă foarte serioasă, nu ne jucăm cu asta, având război la graniță și țări pro-ruse în regiune. Dar avem două opțiuni pe masă pentru alegerile prezidențiale. Prima dintre opțiuni ar fi Nicușor Dan, dar nu știu dacă dorește să candideze. Nu pot să spun deocamdată a doua opțiune, e vorba de cineva posibil independent, o să vedem care e cea mai bună variantă”, a declarat Elena Lasconi.

O hotărâre în acest sens va fi luată cel mai probabil după alegerile interne pentru conducerea USR.

AUR va merge în campania electorală pentru prezidenţiale cu George Simion. Partidul va anunţa oficial candidatul în acest weekend.