Revizia centralei termice: când devine obligatorie și ce riscuri implică neefectuarea ei

Când vine vorba de programarea pentru verificarea tehnică periodică a centralei termice, unii proprietari sau chiriași ignoră apelurile, amână întâlnirea sau pur și simplu îi dau „ignore” crezând că „nu e mare lucru”. Din păcate, realitatea e că în spatele acestei „uși închise“ aparent banale, se ascund costuri neașteptate, inconveniențe majore și, în unele cazuri, riscuri reale de siguranță.

Verificarea tehnică periodică a centralei termice la fiecare 2 ani este reglementată prin Ordinul ANRE 179/2015, care obligă toți utilizatorii de centrale individuale să permită accesul tehnicianului autorizat pentru această operațiune.

Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi între 2.000 și 4.000 de lei, conform legislației.

Consecința imediată – gaz tăiat fără avertisment

Cea mai frecventă și gravă consecință este sistarea alimentării cu gaz. Distribuitorul are în baza de date informații cu privire la neefectuarea verificării sau reviziei, și pentru depășirea scadenței, gazul se întrerupe automat. Nu contează dacă ești proprietar sau chiriaș – întregul apartament rămâne fără gaz, iar reconectarea vine la pachet cu o serie de bătăi de cap și, desigur, un cost.

Costurile ascunse și marele disconfort

Ce nu știu mulți e că odată întrerupt gazul, procesul de reconectare durează în medie 3–5 zile lucrătoare, după ce problema a fost remediată, ceea ce înseamnă că rămâi fără apă caldă, fără încălzire și fără posibilitatea de a găti ceva la aragaz.

Dar ai de achitat taxa de reconectare care variază de la 140-250 lei, în funcție de operator și oraș

În plus, trebuie să reprogramezi o nouă verificare, de data asta, presat la maxim de timp.

Riscuri reale de siguranță

Verificarea nu este doar un act birocratic. Este o măsură de siguranță pentru viața ta și a celor din jur. În lipsa acestei inspecții, te expui la niște riscuri foarte grave, cum ar fi intoxicări, pierderi de vieți omenești, incendii și chiar explozii, pentru că:

O scurgere de gaze poate rămâne nedepistată

O acumulare de monoxid de carbon poate rămâne și ea nedepistată

Detectorul de gaze poate fi defect sau cu bateriile consumate/scos din priză și nimeni să nu sesizeze

În cazul unui incident, garanția centralei este pierdută, iar reparațiile cad integral în sarcina ta.