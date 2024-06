Ciucă, despre declaraţiile lui Ciolacu: „Un pic de smerenie trebuie să existe când vorbim despre alţii”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, i-a transmis, vineri, liderului social-democrat Marcel Ciolacu, care a susţinut că PSD a câştigat alegerile, că "ar trebui să aibă puţină smerenie" când vorbeşte despre alţii şi că atunci când ai un rezultat bun, trebuie "să ai mândria de a sta cu fruntea sus şi nu aceea să stai cu nasul pe sus".

"Ştiţi cum este entuziasmul acesta, de uneori nu face bine şi, dacă ne uităm în istorie, el a avut uneori şi efect invers. Eu cred că atunci când ai un rezultat bun, trebuie să ai acea mândrie, mândria care să-ţi dea voie să stai cu fruntea sus, să priveşti înainte, nu acea mândrie prin care să stai cu nasul pe sus", a afirmat liderul PNL, după şedinţa Consiliului Naţional al formaţiunii politice, scrie Agerpres.

Totodată, el a subliniat că diferenţa de scor politic între cele două partide este de aproximativ cinci procente şi că PNL a câştigat, în aceste alegeri locale, câţiva primari în plus.

"Eu ştiu că diferenţa scorului politic între cele două partide este de aproximativ cinci procente. Atât timp cât Partidul Naţional Liberal are un scor de 30%, peste 30%, nu văd cum poate să fie un scor dezastruos. În plus, vreau să vă spun că PNL a intrat în aceste alegeri în perioada de campanie cu aproximativ 1.000 şi ceva de primari, sub 1.100. În momentul de faţă, avem 1.142 de primari confirmaţi de către Biroul Electoral Central, deci nu are cum să fie un astfel de rezultat şi eu cred că un pic de smerenie trebuie să existe atunci când vorbim despre alţii şi să avem o abordare cât se poate de echilibrată", a afirmat Nicolae Ciucă.

Pe de altă parte, el a admis că PNL a pierdut anumite consilii judeţene, însă a precizat că nu "se aplică" în aceste cazuri cdecizia internă din iarnă, prin care şefii de filiale clasaţi pe ultimele locuri ar fi trebuit să demisioneze.

"Decizia a fost legată de alegerile europarlamentare, nu putem să aplicăm ceea ce am decis în ianuarie anul acesta. Nu a fost o legătură între europarlamentare şi locale. Ca atare, decizia este oarecum neaplicabilă, dar nu asta contează. Ceea ce pot să vă spun este că într-adevăr am pierdut conducerea consiliului judeţean, dar dacă ne uităm la numărul de primării pe care le-a câştigat PNL în judeţele respective, este aproximativ egal, dacă nu chiar mai mare decât al partenerilor noştri", a afirmat liderul liberal.

De asemenea, preşedintele PNL a menţionat că în perioada următoare va avea loc o analiză a conducerii centrale cu fiecare filială în parte.

"Noi, astăzi, am avut o discuţie cu fiecare lider de filială şi am convenit ca, în perioada următoare, să avem analiza cu fiecare filială la nivelul conducerii partidului şi, în funcţie de toate aceste elemente, detalii, să luăm decizii împreună", a mai afirmat Nicolae Ciucă.