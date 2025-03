Din 2021, Călin Georgescu este angajat la Centrul Universitar Pitești, predând dezvoltare durabilă, protecția mediului și gestionarea integrată a deșeurilor. Numai că în actualul an universitar nu a venit deloc să le predea studenților.

După cum spun reprezentanții Universității Naționale de Știință și Tehnică Politehnica București – Centrul Universitar Pitești, Călin Georgescu a făcut două cereri de autosuspendare și concediu fără plată începând din toamna anului trecut, motivând că este foarte ocupat cu alegerile prezidențiale.

În ianuarie 2025 s-a autosuspendat, luându-și concediu fără plată până în februarie 2025.

Profesorul Sorin Fianu conduce Departamentul Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate în cadrul Centrului Universitar Pitești și precizează că, în 2021, Călin Georgescu a susținut un concurs de angajare, fiind și singurul candidat pe post. Călin Georgescu a fost recomandat de profesorul Mihai Bărbuceanu pentru a veni la Centrul Universitar Pitești, acolo unde predă dezvoltare durabilă, protecția mediului și gestionarea integrată a deșeurilor.

„Domnul Georgescu s-a autosuspendat până la sfârșitul acestui an universitar, luându-și concediu fără plată. Nu a predat deloc în acest an universitar, am avut o discuție înainte de 10 octombrie 2024 și tot atunci a făcut prima cerere de concediu fără plată, mi-a spus că este ocupat cu alegerile prezidențiale. Atunci când a făcut cererea de autosuspendare, în ianuarie 2025, a motivat că trebuie să se ocupe de campania pentru alegerile prezidențiale și că nu mai are timp să predea. Legal are dreptul la un an de concediu fără plată”, a precizat pentru „Adevărul” profesorul Sorin Fianu.

În decembrie 2025, Politehnica Bucureşti, prin Comisia de Etică Universitară, a început verificarea dosarului de angajare şi a modului în care Călin Georgescu a ajuns să predea ca lector universitar la Universitatea Națională de Știință și Tehnică Politehnica București – Centrul Universitar Pitești.

„Din câte știu, Comisia de Etică nu a găsit nereguli în dosarul de angajare al lui Călin Georgescu”, mai spune profesorul Sorin Fianu.

„Adevărul” a solicitat oficial Universității Naționale de Știință și Tehnică Politehnica București să precizeze care au fost concluziile după verificarea dosarului de angajare al lui Călin Georgescu la Centrul Universitar Pitești, însă nu a primit un răspuns până la ora redactării acestui articol.

Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnică Politehnica București, nu a dorit să comenteze invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale din luna mai a.c.