Burduja, la prezentarea medicului Cîrstoiu, candidatul coaliției la PMB: Să nu faceți micul Paris, să faceți marele București

Liderul PNL Bucureşti, ministrul Energiei Sebastian Burduja, a declarat, miercuri, că medicul Cîrstoiu, candidatul coaliției la PMB, are „cea mai bună șansă să pună acest oraș în ordine” , afirmând că va avea susținerea actualilor edili ai sectoarelor 3,4 și 6, candidați pentru noi mandate, dar și a liberalilor. Burduja a criticat mandatul actualului primar general al Capitalei, Nicușor Dan, afirmând că în 2020 PNL a făcut campanie pentru cineva care „a promis schimbarea, dar nu a adus-o niciodată”.

„Este un moment important pentru că cele două mari partide care și-au asumat guvernarea României în cel mai greu moment post decembrist au ales să ofere o opțiune comună pentru Capitala României. Aici vorbim de o miză aparte, Bucureștiul dă semnal politic dar și economic, vorbim de un oraș care din perspectiva dezvoltării raportat la puterea de cumpărare este peste Roma, Berlin, Madrid, Amsterdam, Viena și multe alte capitale europene. Sunt date Eurostatat, le puteți consulta. Dar nu arată la fel de bine că aceste mari metropole europene și asta pentru că Bucureștiul a fost prost administrat, a fost terenul de luptă pentru orgolii, pentru oameni care s-au prezentat ca o speranță și s-au transformat în mari deziluzii”, a declarat Sebastian Burduja, la Parlament, cu ocazia prezentării candidatului comun al coaliţiei pentru Primăria Generală a Capitalei.

Liderul PNL Bucureşti, coordonator de campanie al profesorului Cătălin Cîrstoiu, a apelat din nou la un citat al marelui politician liberal Ion I.C. Brătianu și la un proverb din franceză susținând „importanța dezvoltării Capitalei” și criticând mandatul actualului edil, Nicușor Dan, care „a promis schimbarea, care n-a venit din păcate niciodată”.

„Despre importanța Bucureștiului vorbea cândva Ionel Brătianu și o să-mi permit să vă citez dintr-un discurs pe care l-a redat Brătianu într-o campanie pentru Camera Deputaților și spunea: „nu se uită lumea să vadă ce face cutare sau cutare district, se uită la ce face capitala României. Trebuie să răspundeți în proporție cu inteligența, cu luminile care sunt în capitală, cu patriotismul ce bucureștenii au arătat în timpul și în toate ocaziile pentru care țara vă este recunoscătoare, căci bucureștenii au fost in inițiatorii faptelor mari”. Și să nu uităm proverbul „noblesse oblige”, noblețea îndatorează, asta înseamnă că acelui care a făcut lucruri mari i se cere să facă și mai mari. Capitala României a făcut mult, trebuie să facă și mai mult. Dar n-a putut să facă pentru că aici a fost într-adevăr o luptă de orgolii, a fost o păcăleală a bucureștenilor și noi am fost printre cei păcăliți. Pentru că în 2020 și am făcut campanie pentru cineva care a promis schimbarea, schimbare care n-a venit din păcate niciodată”, a spus Burduja.

Burduja: Bucureștiul are o șansă istorică

Sebastian Burduja a susținut că medicul Cîrstoiu, candidatul coaliției la PMB, are „cea mai bună șansă să pună acest oraș în ordine”, menționând că va avea susținerea actualilor edili ai sectoarelor 3,4 și 6, candidați pentru noi mandate, și a liberalilor.

„Acum Bucureștiul are o șansă istorică să fructifice această candidatură comună în persoana unui om profesionist, a unui om competent, a unui om căruia îi pasă de bucureșteni, care i-a vindecat timp de atâția ani de zile, domnul profesor Cîrstoiu și care cu siguranță, domnule profesor, prin decizia asumată la nivelul conducerii coaliției sunteți cel mai bun și aveți cea mai bună șansă să puneți acest oraș în ordine. Aveți cea mai bună șansă alături de majoritatea din Consiliul General pentru că de puține ori primarul general a avut consiliu general, deci puteți să vă puneți în operă viziunea.

Aveți cea mai bună șansă pentru că aveți alături unii dintre cei mai performanți primari din țară, și mă uit la Robert Negoiță, mă uit la Daniel Băluță, mă uit la Ciprian Ciucu. Sunt oameni care au livrat în Administrația Publică Locală în fiecare zi de mandat, punând deasupra imaginii proprii, a scandalului, interesul cetățenilor pe care îi slujesc și asta este ceea ce m-a adus și pe mine în politică, și sunt convins că după o carieră excepțională în sectorul medical și pe dumneavoastră domnule profesor. Pe noi putem să contați, pe Partidul Național Liberal, pe echipa noastră pentru că dincolo de orgolii, dincolo de lupte, contează ceea ce rămâne în urma noastră, acesta este sensul vieții, să lași ceva în urma ta, să faci ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte, cum spunea Nicolae Iorga”, a afirmat Burduja.

Liderul PNL Bucureşti a mai menționat, în cadrul prezentării candidatului comun al coaliţiei, că „sunt pregătiți să cucerească Capitala”. „Vestea cea mai bună este că timpul scandalului a trecut, timpul incompetenței a trecut, timpul indolenței a trecut, (...) suntem împreună gata să redăm Bucureștiul bucureștenilor”, a adăugat liberalul.

Burduja și-a încheiat discursul cu un al citat, al faimosului primar Demetru Ion Dobrescu, urându-i profesorului Cîrstoiu „să nu facă micul Paris, să facă marele București”.

„Și pentru că am început cu istorie o să termin cu istorie. Probabil cel mai apreciat primar al Bucureștiului a fost primarul Dem I. Dobrescu, i s-a spus „Primarul Târnăcop” pentru că a fost mereu în stradă și a făcut lucrurile să se întâmple, și spunea așa: „trebuie să redăm Bucureștiului monumentalitatea marilor orașe”. Vă doresc domnule profesor ca împreună cu noi toți să redați Bucureștiului monumentalitatea pe care cu siguranță o merită. Să nu faceți micul Paris, să faceți marele București”, a mai spus Burduja, dorindu-i succes candidatului coaliției la PMB.