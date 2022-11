Întrevedere Burduja-Țurcanu: Consolidăm parteneriatul cu Moldova privind transformarea digitală

Ministrul Cercetării a vorbit, zilele trecute, în conferința comună cu vicepremierul Republicii Moldova, de colaborarea cu țara vecină în domeniul digital și împărtășire a bunelor practici.

Sebastian Burduja a susținut zilele trecute o conferință de presă alături de Iurie Țurcanu, viceprim-ministrul Republicii Moldova, aflat în vizită de lucru în România.

„Temele principale de dezbatere s-au concentrat asupra modelelor de bună practică în digitalizarea administrației publice, cooperarea în domeniul transformării digitale și spațiul digital comun România – Republica Moldova”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

„Viceprim-ministrul Republicii Moldova a menționat faptul că agenda comună, privind digitalizarea se află în plin proces de implementare prin intermediul căreia se vor genera noi servicii, astfel încât ambele maluri ale Prutului să beneficieze de rezultatele colaborării cât mai curând posibil. Acesta a specificat faptul că este nevoie de implicarea sectorului privat pentru ca transformarea digitală să fie eficientă și autentică, pentru a scala soluțiile mai rapid”, mai arată sursa citată.

Sebastian Burduja a vorbit de demersurile comune ale celor două state. „Îmi revine o deosebită onoare să îl găzduiesc astăzi pe domnul Viceprim-ministru al Republicii Moldova, un partener de mare nădejde pe care România îl are în procesul de transformare digitală. Domnul Iurie Țurcanu ne face onoarea acestei vizite după o perioadă în care noi am lucrat împreună la ceea ce am anunțat în luna iunie la Chișinău, spațiul digital comun. Am spus atunci și am reiterat astăzi, faptul că este nevoie de punți digitale, de colaborare și de a împărtăși bune practici pe toate dimensiunile digitale” , a afirmat ministrul român.

Nou cadru pentru investiții

Ministerul Digitalizării a clarificat cadrul legislativ pentru stimularea investițiilor mediului privat în activități de cercetare-dezvoltare, anunța instituția în urmă două săptămâni.

Legislația fiscală în vigoare prevedea deducerile pentru cheltuielile eligibile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, în proporție de 50%, dar exista obligația constituirii registrului experților pentru încadrarea activităților ca fiind de cercetare-dezvoltare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja „a semnat ieri ordinul privind constituirea Registrului național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare – REXCD, a metodologiei de selecție pentru Corpul de experți și a normelor metodologice privind expertiza în vederea certificării activității de cercetare-dezvoltare (...) După o muncă de câteva luni, împreună cu experți din Ministerul Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în consultare cu mediul privat, am reușit să clarificăm o problemă care trena de ani de zile. Practic, deși codul fiscal prevede facilitați pentru investițiile private în cercetare-dezvoltare, companiile erau reticente în accesarea acestor beneficii, din cauza lipsei de claritate a cadrului legislativ, ceea ce ducea la o abordare neunitară din partea organului fiscal. Prin ordinul semnat ieri la nivelul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), împreună cu ordinul comun cu Ministerul Finanțelor de acum două săptămâni, punem la punct sistemul de certificare a activităților private de cercetare-dezvoltare.”, puncta ministrul.

„De la 1 ianuarie 2023, sistemul va fi pe deplin funcțional, împreună cu registrul experților, ceea ce va asigura un cadru transparent, obiectiv și predictibil pentru investițiile private în cercetare-dezvoltare. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la rezolvarea acestor aspecte, așa cum am promis la preluarea mandatului de ministru. România are astfel șansa să recupereze decalajul de finanțare în raport cu media UE în ceea ce privește investițiile private în cercetare-dezvoltare, ingredient cheie pentru modelul de dezvoltare economică de care România Viitorului are nevoie”, a mai declarat Sebastian Burduja.