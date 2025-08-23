Ionuț Stroe avertizează că relația România-SUA este vizată de o campanie de dezinformare. „Aceste narațiuni servesc Moscovei”

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionuț Stroe, a avertizat sâmbătă că propaganda rusă încearcă să submineze parteneriatul strategic România–SUA prin narațiuni false menite să erodeze încrederea românilor în instituțiile statului.

„În ultimele zile, propaganda dezinformării politice a inundat spațiul public cu narațiuni toxice privind relația României cu Statele Unite. Analiza atentă a acestora arată trei lucruri esențiale:

1.Există o campanie sistematică menită să decredibilizeze parteneriatul strategic România–SUA.

2. Se încearcă iritarea opiniei publice românești față de America, mizând pe emoții și suspiciuni.

3. Tema «anulării alegerilor prezidențiale din 2024» continuă să fie instrumentalizată politic, tocmai pentru a eroda și mai mult încrederea – deja fragilă – în instituțiile statului”, a scris Ionuț Stroe pe pagina sa de Facebook.

Deputatul PNL a dat și câteva exemple de dezinformare care au apărut în spațiul public.

„În spațiul public a apărut «informația» că ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, ar fi fost convocat la Departamentul de Stat pentru a fi «tras de urechi» pe tema anulării alegerilor. În realitate, potrivit Ambasadei României, întâlnirea cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice a făcut parte din dialogul regulat și, mai mult, a fost solicitată chiar de partea română”, a precizat el.

Totodată, acesta a vorbit și despre o întâlnire la sediul AEP, la care a participat o delegație americană.

„Cazul AEP: o delegație americană ar fi descins la sediul AEP pentru a cere socoteală. Autoritatea Electorală Permanentă a clarificat public că întâlnirea a fost una instituțională, de rutină, cu reprezentanți străini – așa cum se întâmplă frecvent”, a adăugat Ionuț Stroe.

El a susținut că, atunci când apar aceste narațiuni, „nu e greu să înțelegi cine are interesul să speculeze astfel de evenimente”.

„Doar cei care NU joacă în echipa României. Doar cei care au nevoie ca românii să privească spre Washington cu suspiciune și să își piardă încrederea în propriile instituții.”

Purtătorul de cuvânt a adăugat: „Spus direct: aceste narațiuni servesc Moscovei, nu Bucureștiului. Cine le rostogolește nu lucrează pentru viitorul României, ci pentru agenda Rusiei.”

Afirmațiile vin după ce Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, joi seară, la „apariția în presă a unor afirmații eronate și manipulări speculative cu privire la relația România - SUA” și a subliniat că există un dialog permanent inclusiv în privința Programului Visa Waiver.

„Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat și alte instituții federale SUA, în vederea avansării proiectelor comune de consolidare a Parteneriatului Strategic. Contrar celor vehiculate în postări online virale și în articole tendențioase, întâlnirea semnalată, cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat, face parte din acest dialog regulat și a fost solicitată de Ambasadă”, a precizat MAE.