Grindeanu îl atacă pe Bolojan și critică USR: „Sete de sânge bolnavă”

Publicat:

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat duminică, într-o ședință organizată de social-democrați la Vila Lac, atitudinea premierului Ilie Bolojan și a USR în privința reducerii cheltuielilor la stat.

Sorin Grindeanu. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Mai mult, șeful PSD a spus că partidul nu va accepta alte tăieri și amenințat din nou cu ieșirea de la guvernare. În schimb, social democrații vin cu o serie de propuneri de ajutoare sociale care întorc practic mai multe decizii luate de Coaliție anul trecut.

„Pare că este o perioadă specială această sesiune parlamentară și e bine să ne pregătim. (...) Nu am venit în această Coaliție ca să ne ținem de scaune, așa cum încearcă unii să ne facă imagine. Mai bine pleci dacă nu poți livra pentru oameni sau mai bine pleacă cei care sunt chitiți să nu facă nimic pentru oameni! Și aceștia nu suntem noi”, a declarat șeful PSD, citat de Digi24.  

„Setea de sânge bolnavă a unor parteneri de Coaliție este posibil să ne ducă și spre alte propuneri anul acesta. Nu vom mai accepta tăieri, ca de exemplu niciun leu de la educație. Nu stăm într-o relație politică toxică doar de dragul stabilității aparente. Stabilitatea politica nu trebuie sa însemne sărăcirea românilor. Nu sunt linii roșii, sunt lucruri obligatorii. Nu putem face bani din orice”, a mai spus acesta.

PSD propune ajutoare pentru pensionari

Social-democrații au decis să susțină adoptarea în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate. Acesta din urmă vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile în fața creșterii costului vieții, potrivit unui comunicat de presă transmis de partid.

„Prioritatea absolută a acestui moment este costul vieții și nivelul de trai al românilor. Adoptarea pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru pensionari, familii cu venituri mici și pentru celelalte categorii vulnerabile, nu poate fi blocată de discuții sterile despre funcții sau scenarii politice care generează instabilitate. Îi avertizez pe toți cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depășită, iar România nu își mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populație și companii”, a transmis Sorin Grindeanu.

Măsuri propuse de PSD:

- eliminare CASS pentru mame

- eliminare CASS pentru venitul minim de incluziune

Impact bugetar – 670.473.750 lei

Ajutoare pentru pensionari

- 1.000 de lei ( 2 tranșe: aprilie / decembrie) - pensie sub 1.500 lei

- 800 lei (2 tranșe: aprilie / decembrie) - pensie între 1.501 – 2.000 lei.

- 600 lei (2 tranșe: aprilie / decembrie) - pensie între 2.001 – 3.000 de lei.

Impact total: 2,3 miliarde lei

