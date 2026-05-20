Miercuri, 20 Mai 2026
Interviu Sorin Grindeanu acuză PNL pentru creşterea AUR în sondaje: „Faptul că s-a ajuns aici ne arată că s-a guvernat prost"

Sorin Grindeanu acuză PNL că a dus la creşterea în sondaje a popularităţii AUR. Prezent la Interviurile Adevărul acesta a declarat că principalul obiectiv al alianței a fost asigurarea unei guvernări eficiente, capabile să îmbunătățească nivelul de trai al românilor și să reducă sprijinul electoral pentru formațiunile extremiste. 

În opinia sa, rezultatele actuale din sondaje demonstrează că acest obiectiv nu a fost atins, iar ascensiunea AUR este o consecință directă a unei guvernări deficitare. 

Partidul Social Democrat a fost singurul partid de stânga într-o coaliție de partide de dreapta? A fost tocmai ca să încercăm să guvernăm bine și să diminuăm procentele partidelor amintite de dumneavoastră, fiindcă o guvernare bună duce la o viață bună pentru români și duce la descreșterea procentelor unor partide de acest tip.

Faptul că s-a ajuns aici ne arată că s-a guvernat prost, fiindcă aceste partide au ajuns la niște procente foarte mari. Nu știu cât are AUR, dar este în acest moment pe primul loc în sondajele pe care le-am văzut, ceea ce arată că nu am guvernat bine.”

Ce urmăreşte Ilie Bolojan în opinia lui Sorin Grindeanu? 

Preşedintele PSD spune că Ilie Bolojan ar încerca să polarizeze scena politică pentru că AUR, din punct de vedere al includerii în Guvern nu este agreat, atât de preşedinte cât şi de celelalte partide.

„Iar una dintre condițiile, vă repet, una dintre condițiile sau una dintre ideile pentru care s-a constituit această mare coaliție a fost să facem o guvernare bună, coerentă, o guvernare pentru români, astfel încât să diminuăm impactul și procentele partidelor de acest tip.

Eu nu mimez și am venit de bună-credință, eu și colegii mei, în această construcție. Nu m-am gândit că, de fapt, există un alt plan politic.

Ceea ce îmi este mie clar în acest moment este jocul pe care încearcă să îl facă Ilie Bolojan: acela de a crea acești doi poli, unul în jurul domniei sale, celălalt în jurul unor partide suveraniste care niciodată nu vor fi eligibile din perspectiva anumitor criterii.”

Interviul integral acordat Adevărul poate fi urmărit mai jos.

