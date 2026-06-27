Video Bogdan Ivan, despre bocajul politic: „Bolojan n-are nici pe departe intenția de a vota un guvern”

Deputatul Bogdan Ivan (PSD) a vorbit sâmbătă, 27 iunie, despre negocierile eșuate dintre partidele fostei coaliții și despre șansele ca România să aibă un guvern învestit până la începutul lunii iulie, afirmând că „dacă nu va fi o concesie din partea unora sau a altora, e foarte greu de asigurat o majoritate”.

În opinia sa, responsabilitatea blocajului aparține liberalilor și, în special, premierului interimar Ilie Bolojan.

„Partidul Social Democrat a fost constructiv încă de la început, a fost flexibil și a fost de acord să voteze chiar și un guvern tehnocrat, după care a fost de acord să voteze chiar și o altă formulă de guvern. Cei care s-au răzgândit au fost cei din PNL, în speță premierul demisionat interimar Ilie Bolojan, care a fost neconsecvent”, a declarat deputatul PSD într-o declarație făcută presei la Parlament.

Social democratul susține că Ilie Bolojan ar fi acceptat inițial varianta unui guvern tehnocrat, apoi ar fi cerut ca tehnocrații să aibă o înțelegere cu PSD, ulterior solicitând un premier politicȘ

„Am venit un guvern politic și nici cu ăla a fost de acord. După asta, a afirmat public - și aveți toate imaginile în care spune că - 'Da, voi vota, PNL va vota un guvern monocolor PSD marți'. Ieri s-a răzgândit. Ceea ce înseamnă că n-are nici pe departe intenția de a vota un guvern și a depăși această acest blocaj”.

Despre „rotativa” guvernamentală

Întrebat dacă PSD ar fi acceptat la Cotroceni o rotativă guvernamentală cu premier PSD în prima parte a mandatului, Bogdan Ivan a evitat să confirme:

„Nu pot să comentez această informație. Nu am fost acolo, nu pot să o confirm”.

Deputatul a avut și o replica la acuzațiile PNL care au arătat, în mai multe rânduri că relația tensionată cu PSD și episodul moțiunii de cenzură le ridică semne de întrebare privind respectarea unui eventual acord.

„Pot să invoce orice. România are aproape două luni de blocaj cu un guvern care nu are puteri depline. Noi am fost mai mult decât flexibili. Se pare că cei din PNL se agață de orgoliul unui singur om, Ilie Bolojan, lucru care blochează România”.

Întrebat de ce PSD critică doar PNL, nu și UDMR, deputatul afirmă că nu cunoaște detalii privind discuțiile președintelui cu formațiunile politice, dar subliniază că șeful statului trebuie să negocieze cu toți actorii politici. Ivan avertizează că blocajul afectează economia, companiile private și stabilitatea financiară a țării, în contextul evaluărilor agențiilor de rating.

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Întrebat despre posibilitatea unui guvern monocolor PSD condus de Sorin Grindeanu, Ivan spune că matematica parlamentară nu permite, în acest moment, o majoritate clară. El descrie trei blocuri politice aproximativ egale: PSD și aliații potențiali, PNL‑UDMR‑USR și, al treilea, grupurile suveraniste.

„Dacă nu va fi o concesie din partea unora sau a altora, e foarte greu de asigurat o majoritate”, afirmă deputatul.

Ce spune despre alegerile anticipate

Ivan subliniază că doar președintele poate declanșa procedura pentru anticipate:

„E o decizie eminamente a președintelui României. Nu este obligat să facă acest lucru, ci poate să...”.

Întrebat dacă România este pregătită pentru anticipate, deputatul răspunde că nu poate evalua în acest moment.

Despre discuții cu grupurile suveraniste

Întrebat dacă, în cazul în care PNL, USR și UDMR nu își schimbă poziția, PSD ar putea lua în calcul discuții cu grupurile suveraniste, Ivan spune că nu există o decizie internă în acest sens:

„Pentru a porni orice alt fel de discuție, trebuie să avem o decizie în cadrul Partidului Social Democrat. Până acum n-au fost astfel de decizii foarte clare și explicite”.

Abrudean (PNL): liberalii nu își pot permite să dea „un cec în alb unui partid care a ales să nu fie un partener onest”

Amintim că vicepreședintele PNL Mircea Abrudean a criticat sâmbătă, 27 iunie, Partidul Social Democrat, pe care îl acuză că „nu a fost un partener onest” și că a lăsat „interesele României pe locul 2”.

„Câteva realități pe care nimeni nu le poate nega: PSD a încălcat protocolul de guvernare și tot PSD a decis să dărâme Guvernul din care făcea parte. PSD ar fi putut să își asume guvernarea din primul moment, dar a preferat să lase să se epuizeze alte soluții, doar-doar vom fi nevoiți să acceptăm orice variantă”, a scris Mircea Abrudean pe pagina sa de Facebook.

Deputatul Bogdan Ivan (PSD) a vorbit sâmbătă, 27 iunie, despre negocierile eșuate dintre partidele fostei coaliții și despre șansele ca România să aibă un guvern învestit până la începutul lunii iulie, afirmând că „dacă nu va fi o concesie din partea unora sau a altora, e foarte greu de asigurat o majoritate”.

Vicepreședintele PNL afirmă că „acesta este tabloul politic în care ne aflăm” și afirmă că liberalii nu își pot permite să dea „un cec în alb unui partid care a ales să nu fie un partener onest și să lase interesele României pe locul 2”.

„De aceea am venit cu soluția unui Acord pentru România care să prevadă clar prioritățile pentru următoarea perioadă, fără de care țara noastră va pierde banii din PNRR și orice urmă de credibilitate externă”, a mai avertizat acesta.