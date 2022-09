Blocul suveranist al AUR, adunare pestriță de partide: de la antioccidentali la foști contestatari

Polul suveranist pe care cei din AUR îl vor construit în jurul său are în componență tot felul de partide, unele cu retorică anti-Occident sau formațiuni care au atacat Alianța până în urmă cu câteva luni.

Săptămâna trecută, Alianța pentru Unirea Românilor a organizat un eveniment de promovare, „România. Țară eșuată?”, prima conferință „dedicată proiectului politic pe care AUR îl va prezenta la finalul acestei luni”, după cum a transmis formațiunea.

Dezbaterea a fost „premisa de la care AUR propune o analiză profundă a stării actuale în care se găsește societatea românească și punctul de plecare pentru identificarea unor soluții serioase, durabile și eficiente de redresare”. La dezbatere, George Simion a spus că a invitat și alți lideri de partide, care nu sunt reprezentate în Parlamentul României, să facă parte dintr-un bloc politic „suveranist”, alături de AUR, la viitoarele alegeri.

La insistențele ziarului „Adevărul”, Departamentul de comunicare al formațiunii politice a precizat că AUR dorește constituirea unei „largi coaliții naționale care să susțină construcția unui proiect de tara pe cel puțin 10 ani”. Potrivit răspunsului, AUR dorește implicarea în proiect a zece formațiuni politice: Blocul Unității Naționale, Partidul România Noastră, Partidul Socialist Român, Partidul Forța Națională, Partidul România Mare, Partidul Republican, Partidul Alianța Renaşterea Națională, Partidul Ecologist Român, Partidul Națiunea Română și Partidul Național Român.

În primul rând, toate formațiunile menționate sunt partide de buzunar, care la ultimele alegeri nici nu au avut vreo șansă să se apropie de pragul electoral. Unele au rezonanță, fiind active de numeroși ani, dar fără forța de altădată, cum e cazul Partidului România Mare, care din 2008 nu a mai prins Parlamentul. PRM l-a și criticat pe Simion lunile trecute, pentru că ar fi de acord cu traseismul politic.

Retorică jignitoare

Unele formațiuni au o retorică evidentă antioccidentală. De exemplu, Partidul România Noastră, în februarie 2022, promova următorul mesaj: „1. Președintele Poloniei este în China pentru relații comerciale avantajoase. 2. Ungaria primește gaz de la Rusia de 5 (cinci ori mai ieftin). Numai noi nu ne putem opri din lins dosul «partenerului strategic » și ne trimitem sparangheliștii și căpșunăresele la «produs »”, se arată în mesajul Partidului România Noastră. Și în anii precedenți a avut o retorică antioccidentală, cei din Vest fiind prezentați ca oamenii care vin să ia pământurile românilor.

O altă formațiune, Partidul Națiunea Română, a avut un ton foarte aspru la adresa AUR, după scandalul de la începutul lunii februarie în Parlament, când George Simion l-a luat de ceafă pe Virgil Popescu, ministru al Energiei. „Parlament de Africa! Putem să o comparăm fără să greșim cu cele din Tanzania sau Etiopia! Este o acută și gravă degradare a nivelului de civilizație și respect într-o instituție ce reprezintă România”, era menționat într-un mesaj pe pagina de Facebook a Partidului Națiunea Română, sub semnătura președintelui John Ion Banu Mușcel.

Partidul Alianța Renașterea Națională este condus de Petre Costea, un avocat foarte activ în politică în ultimul deceniu și unul dintre marii susținători ai referendumului pentru familia tradițională în 2018.

AUR nu vede nicio problemă

„Adevărul” a cerut puncte de vedere pe tema colaborării cu asemenea formațiuni lui George Simion și celor de la Departamentul de comunicare al AUR. Simion nu a răspuns până la închiderea ediției, dar reprezentanții comunicării Alianței au explicat raționamentul cooptării unor asemenea partide. „Spre deosebire de toate proiectele ratate în ultimii 33 de ani, Polul suveranist nu pornește de la ideea unui clan politic sau a unui grup de interese monocolor, ci oferă o largă platformă de dialog și negociere. Nimic din mesajul politic transmis de Alianța pentru Unirea Românilor sau din proiectul polului suveranist nu arată o viziune sau vreo tendință izolaționistă, anti-occidentală sau eurosceptică. România este un stat european și un membru de drept al Uniunii Europene”, se arată în punctul de vedere al AUR.

De asemenea, partidul nu vede ca pe o problemă contestarea lui Simion în trecut. „Criticile la adresa președintelui George Simion fac parte din jocul politic și doar alegătorii le pot judeca și evalua prin comparație cu activitatea și conduita acestuia. Nu suntem întotdeauna în asentimentul celor care ne critică, dar nu am considerat niciodată că cei care sunt în dezacord cu noi ar trebui excomunicați din viața politică. Noi am considerat întotdeauna că poporul român are dreptul la un proiect de dezvoltare care să îi aducă bunăstare, siguranță și demnitate. Nu facem parte din curentul cancel culture”, mai arată poziția AUR.

Invitați controversați la lansarea proiectului de țară

La „România. Țară eșuată?”, potrivit comunicatului de presă al AUR, printre cei care au mai luat cuvântul în cadrul dezbaterilor sunt: sociologul Radu Baltasiu (cu derapaje anti-maghiare în trecut), omul de afaceri Mohammad Murad, fostul ministru de Finanțe Orlando Teodorovici, fostul europarlamentar Norica Nicolai, omul de afaceri Dorin Iacob și deputatul Dumitru Coarnă. Ultimul este printre aleșii care au mers la Ambasada Rusiei pentru a discuta despre o pace între Moscova și Ucraina. Dorin Iacob este fostă mână dreaptă a lui Virgil Măgureanu, primul șef al Serviciului Român de Informații în anii 90. Potrivit G4Media, cuvântul l-a luat și actorul Mugur Mihăescu, alias Garcea, unul dintre liderii mișcării anti-vacciniste pe tema COVID.