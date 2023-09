Austria continuă să refuze aderarea României la Schengen: Nu are rost să vorbim despre extinderea spațiului

Ministrul austriac de interne continuă să se poziționeze împotriva extinderii spațiului Schengen, în ciuda faptului că președinta Comisiei Europene a cerut primirea României și Bulgariei în spațiul european fără frontiere.

„Numărul migrației crește în prezent în Europa și se discută despre controale suplimentare la frontieră în multe țări, de exemplu în Germania cu Polonia. În acest moment, nu are sens pentru mine să vorbesc despre extinderea spațiului Schengen. Avem nevoie de mai multe controale, nu mai puține”, a precizat ministrul austriac, potrivit DiePresse.

Gerhard Karner, ministrul austriac de interne, este de părere că obiectivul central al Comisiei Europene ar trebui să fie „lupta împotriva migrației ilegale și a criminalității de contrabandă”.

În discursul său anual privind starea UE, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut integrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen „fără nicio altă amânare”.

„Doresc să le mulțumesc în special Bulgariei și României pentru că au arătat calea de urmat cu bune practici în materie de azil și returnare. Bulgaria și România fac parte din spațiul nostru Schengen, au demonstrat-o. Să le permitem, în sfârșit, să intre în spațiul Schengen, fără alte întârzieri!”, a precizat Ursula von der Leyen în discursul privind starea UE.

Ursula von der Leyen a vorbit mult despre problema migrației. „În fiecare zi, vedem că conflictele, schimbările climatice și instabilitatea îi împing pe oameni să caute refugiu în altă parte. Am avut întotdeauna convingerea fermă că migrația trebuie gestionată. Este nevoie de rezistență și de o muncă răbdătoare cu partenerii-cheie. Și are nevoie de unitate în cadrul Uniunii noastre. Acesta este spiritul Noului Pact privind migrația și azilul. Când am preluat mandatul, părea să nu existe niciun compromis posibil la vedere. Dar, prin acest pact, găsim un nou echilibru. Între protejarea frontierelor și protejarea oamenilor”, a mai precizat șefa Comisiei Europene.

Șefa Comisiei Europene a subliniat că legistația privind migrația trebuie actualizată urgent, având în vedere că aceasta este veche de 20 de ani.

„Avem nevoie, de o nouă legislație și de o nouă structură de guvernanță. Avem nevoie de o aplicare mai strictă a legii, de acțiuni în justiție și de un rol mai important pentru agențiilor noastre: Europol, Eurojust și Frontex. Și trebuie să colaborăm cu partenerii noștri pentru a combate acest flagel mondial al traficului de ființe umane”.

Ursula Von der Leyen a punctat că migrația trebuie gestionată, însă pentru reușită este nevoie de răbdare, de eforturi de lungă durată și de unitate în cadrul Uniunii.