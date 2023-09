Șefa Comisiei Europene cere primirea României și Bulgariei în Schengen: Haideți să le aducem, în sfârșit, în UE, fără nicio altă amânare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cere integrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen „fără nicio altă amânare”, precizare făcută în discursul anual privind starea UE.

„Permiteți-mi să le mulțumesc în special Bulgariei și României pentru că au deschis calea - prezentând cele mai bune practici, atât în ceea ce privește azilul, cât și returnările. Aceste două țări au dovedit-o din plin : Bulgaria și România fac parte din spațiul nostru Schengen. Așadar, haideți să le aducem, în sfârșit, în Schengen- fără nicio altă amânare”, se arată în discursul șefei Comisiei Europene privind starea UE.

Ursula von der Leyen a vorbit mult despre problema migrației. „În fiecare zi, vedem că conflictele, schimbările climatice și instabilitatea îi împing pe oameni să caute refugiu în altă parte. Am avut întotdeauna convingerea fermă că migrația trebuie gestionată. Este nevoie de rezistență și de o muncă răbdătoare cu partenerii-cheie. Și are nevoie de unitate în cadrul Uniunii noastre. Acesta este spiritul Noului Pact privind migrația și azilul. Când am preluat mandatul, părea să nu existe niciun compromis posibil la vedere. Dar, prin acest pact, găsim un nou echilibru. Între protejarea frontierelor și protejarea oamenilor”, a mai precizat șefa Comisiei Europene.

Extinderea UE

„Nu putem – și nu ar trebui – să așteptăm modificarea tratatului pentru a avansa cu extinderea. O Uniune pregătită pentru extindere poate fi realizată mai rapid”, a spus președinte Executivului european, în discursul privind starea Uniunii 2023.

Aceasta a subliniat că, așa cum Parlamentul European a „spus-o cu voce tare”, „Viitorul Ucrainei se află în Uniunea noastră. Viitorul Balcanilor de Vest este în Uniunea noastră. Viitorul Moldovei este în Uniunea noastră”, notând că știe „cât de importantă este perspectiva UE pentru atât de mulți oameni din Georgia”.

„Într-o lume în care mărimea și greutatea contează, este în mod clar în interesul strategic și de securitate al Europei să completăm Uniunea. Dar, dincolo de politică și geopolitică, trebuie să vedem exact care este miza. Trebuie să stabilim o viziune pentru o extindere de succes”, a subliniat ea.

Von der Leyen a precizat că executivul european va deschide procedura rapoartelor privind statul de drept pentru statele în curs de aderare. Președinta Comisiei a precizat că s-au înregistrat deja „multe progrese” în rândul statelor care vor să adere la UE, notând „progresele mari pe care le-a făcut deja Ucraina de când i-am acordat statutul de țară-candidat”.