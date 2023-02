Aurescu, invitat ca vorbitor principal la Consiliul de Securitate al ONU la New York

Ministrul Afacerilor Externe va participa marți, 14 februarie, în calitate de vorbitor principal, la reuniunea deschisă a Consiliului de Securitate al ONU. Tema acestei întâlniri este legată de amenințările la adresa păcii și securității internaționale.

Potrivit unui comunicat al MAE, Bogdan Aurescu va prezenta Consiliului de Securitate al ONU „implicațiile creșterii nivelului mărilor și oceanelor asupra păcii și securității internaționale, la invitația Președinției malteze a Consiliului de Securitate, atât în calitatea de ministru al afacerilor externe al României, cât și de co-președinte al Grupului de Studiu al Comisiei de Drept Internațional a ONU privind creșterea nivelului mărilor și oceanelor în relație cu dreptul internațional”.

La eveniment vor participa și secretarul general al ONU, António Guterres, și Președintele Adunării Generale ONU, Csaba Kőrösi. Reuniunea va fi prezidată de ministrul afacerilor externe al Maltei, Ian Borg, în calitate de Președinție a CS ONU.

”În cadrul reuniunii vor fi dezbătute riscurile pentru pacea și securitatea internațională generate de creșterea nivelului mărilor și oceanelor, fenomen care este o consecință directă a schimbărilor climatice, și să exploreze modalitățile prin care Consiliul de Securitate poate aborda aceste riscuri în cadrul arhitecturii globale de securitate. Prezența României la reuniunea Consiliului de Securitate ONU consolidează eforturile țării noastre pentru promovarea multilateralismului eficient și a ordinii internaționale bazate pe norme, precum și rolul României de actor implicat în gestionarea problemelor globale presante, printre care consecințele schimbărilor climatice asupra păcii și securității ocupă un loc important”, se arată în comunicatul MAE.

Potrivit MAE, Bogdan Aurescu a propus, încă din 2018, împreună cu alți membri ai Comisiei de Drept Internațional (CDI) a ONU, includerea subiectului creșterii nivelului mărilor și oceanelor în relație cu dreptul internațional pe agenda de lucru a CDI, ca urmare a interesului crescut din partea statelor membre afectate.

„După ce în 2019 subiectul creșterii nivelului mărilor și oceanelor în relație cu dreptul internațional a fost inclus pe agenda curentă a CDI, Bogdan Aurescu, împreună cu un alt co-președinte al Grupului de Studiu dedicat subiectului, a elaborat și prezentat în 2020 un prim document de lucru amplu referitor la aspectele de dreptul mării în conexiune cu creșterea nivelului mărilor și oceanelor (First Issues Paper by Bogdan Aurescu and Nilüfer Oral, Co-Chairs of the Study Group on sea-level rise in relation to international law), care a fost dezbătut în cadrul CDI în 2021, iar în Comisia a 6-a Juridică a AG ONU în 2020 și 2021”, se arată în comunicat MAE.