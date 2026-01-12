Cine sunt finanțatorii partidelor politice. De la oameni cu funcții publice la acționari ai unor mari companii

Între finanțatorii partidelor care au contribuit cu bani, fie prin cotizații, fie prin împrumuturi sau chiar donații se numără atât membri de partid cu funcții, cât și reprezentanți ai unor mari companii.

Veniturile partidelor sunt completate în fiecare an de împrumuturi, cotizații și donații de la membri de partid și persoane juridice.

PSD, bani de la finanțatori ai cluburilor sportive

Paul Brebenel este unul dintre cei care au împrumutat PSD în 2024 cu 660.000 lei, potrivit portalului banipartide.ro. El e acționar principal al Euro Building SRL, una din companiile fruntașe ale contractelor cu primăria Brǎila, nota obiectivbv.ro într-un articol mai vechi.

Tot cu 660.000 a împrumatat partidul și Larisa Blănari, fostă deputată PSD care a candidat și la alegerile europarlamentare din 2024. Ea a fost directoare generală a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Suceava și președintă a Organizației Femeilor Social Democrate până în aprilie 2025, când a demisionat din partid. Ulterior, în septembrie 2025, a fost numită manager interimar al Spitalului Clinic Județean ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Ea ar fi nașă de cununie a șefului CJ Suceava Gheorghe Șoldan, potrivit G4Media.

Pe listă se află și fostul maseur al lui CS Balotești, Ekir Mark Bashir, care a donat 650.000 de lei PSD. Potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial, în 2024, PSD a obținut din cotizații ale membrilor de partid aproape 24 milioane de lei, din donații de la persoane fizice a obținut 684.000 de lei, iar de la companii a primit 3.1 milioane de lei. Gigi Becali, patronul FCSB și membru AUR la acel moment, a oferit un împrumut prin clubul său în valoare de 1.5 milioane de lei. Lista este completată de Gheorghe Nețoiu, care a candidat ca independent anul trecut la alegerile parțiale pentru Primăria București și care a donat anul trecut 1 milion de lei, prin Dimineața la Cetate SRL. El a finanțat și FC Voluntari, afirmând ulterior că aceasta rămâne în grija primăriei conduse de Florentin Pandele, soțul eurodeputatei PSD Gabriela Firea.

PNL, finanțat de membrii de partid

În cazul PNL predomină donațiile. Cea mai mare sumă, 2.475.000, a venit de la Epure Alexandru Ciprian, membru în consiliul de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport S.C. „Smart” – S.A, 2.450.000 lei au fost donați de Muraru Iulian Alexandru, președinte al PNL Iași, iar 2.239.230 de lei au venit de la eurodeputatul Rareș Bogdan. Aceștia sunt urmați de Mara Mareș, care a donat 1.782.000 lei.

Sebastian Burduja, președintele PNL București și fost ministru al Energiei, a donat partidului 846.980 de lei, iar Mircea Abrudean, șef al Senatului, a donat 198.000 de lei. Acesta a mai avut o cotizație în valoare de 52.400 de lei. Florin Claudiu Roman, actual deputat și fost ministru, a donat către partid 190.000 de lei.

Singurul împrumut a venit din partea lui Ciurea Nicolae Florin, în valoare de 450.000 de lei, iar cea mai mare sumă de la persoane juridice a venit de la Stargate Crewing Agency, al cărui asociat unic era la acel moment Ionuț Rusu, fost viceprimar al municipiului Constanța (PNL). Acesta a demisionat însă la presiunea primarului Vergil Chițac (PNL).

USR, cu bani împrumutați de la milionari

În cazul USR se remarcă Monica Berescu, aflată acum la al doilea mandat de deputat și care a împrumutat partidul cu 605.000 lei. Soțul său a oferit un împrumut de 650.000 de lei, acestea fiind cele mai mari sume din lista împrumuturilor. Familia Berescu este milionară în euro, arată declarația de avere a deputatei.

Și USR are finanțatori reprezentanți ai cluburilor sportive. Pe lista de împrumuturi acordate USR se află și Andrieș Ovidiu-Ioan, acționar la Dinamo, care a împrumutat partidul cu 659.000 de lei. USR nu a avut însă venituri de la persoane juridice.

Fondatorul Bitdefender, Florin Talpeș, a donat 495.500 de lei către partid, aceasta fiind și cea mai mare donație. El a oferit și un împrumut de 610.00 de lei. Pe listă mai apare o singură cotizație, în valoare de 33.070 de lei, de la Vlad Botoș, fost eurodeputat USR.

AUR, finanțat din banii membrilor de partid

La AUR cele mai mari sume au fost de 650.000 lei, împrumuturi provenite de la deputata Laura Gherasim, eurodeputatul Șerban Dimitrie Sturdza și senatorul Nicolae Vlahu.

AUR a primit un împrumut de 500.000 de lei de la Clubul FCSB al lui George Becali, cea mai mică sumă din listă. Mai mulți bani au venit de la Phoenix Sam SRL, care a acordat un împrumut de 1.600.000 de lei partidului, iar șeful companiei, Mircea Ionuț Sandu, a fost ales la 1 decembrie 2024 senator AUR de Gorj, notează Jurnalul.ro.

Anul trecut, partidele au primit de la stat 232.026.252 de lei în total, subvențiile din ultima lună ridicându-se la 19.987.993 de lei, potrivit sumelor cumulate din ultimele rapoarte publicate pe AEP.