Statul Arizona își face birou comercial la București. „O reală victorie a diplomației parlamentare și o premieră pentru Europa Centrală şi de Est”

Deputatul Cristian Băcanu și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, au anunțat că legislativul statului Arizona a votat pentru deschiderea unei reprezentanțe economice la București, ceea ce ar putea duce la creșterea investițiilor americane în România.

„Deputații statului Arizona au votat deschiderea unei reprezentanțe economice la București! Aceasta este primul oficiu de acest tip al unui stat american în regiunea noastră central și est-europeană. Votul deputaților a venit ca urmare a eforturilor bilaterale susținute de diplomație parlamentară, în urma unei delegații a reprezentanților statului Arizona la Bucureşti şi a mărturiei pe care am depus-o în Congresul statal, unde am prezentat cauza României, alături de primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu. Decizia părții americane vine ca urmare a discuțiilor și negocierilor pe care le-am început în luna august la Londra cu reprezentanții statului Arizona, membri ai Comisiei de Comerț Internațional, continuate la București și finalizate zilele acestea în Phoenix. Un rol important în aceste negocieri l-a avut Ciprian Ciucu care, la invitația mea, a venit alături de noi la întâlnirea de la Phoenix, când s-a decis ca reprezentanța economică a Arizonei să se înființeze în sectorul 6”, a anunțat Băcanu, într-un comunicat de presă.

„În tot acest timp le-am prezentat americanilor importanța strategică și mai ales oportunitățile economice și de investiții ale României: cel mai important port UE la Marea Neagră, rute comerciale pe Dunăre, industrie de ultimă generație, resurse energetice on și off-shore și cel mai important, forță de muncă calificată. Toate acestea sunt complementare cu cele mai importante industrii din Arizona, un stat care la nivel federal este cunoscut pentru companii de top în industria IT, auto, farmaceutică dar și în domenii ce țin de securitatea națională, precum industria semiconductorilor și a bateriilor necesare în tranziția energetică.”, completează deputatul liberal.

Parteneriatul strategic dintre România și SUA funcționează în special pe dimensiunile diplomatică, militară și de securitate și scopul la București este ca acesta să se extindă pe componenta economică. „SUA reprezintă principalul aliat al României, însă noi ne-am dorit mereu ca parteneriatul strategic să se dezvolte mai mult pe componenta economică, să atragem investiții substanțiale pentru ca această dimensiune să se materializeze și să fie resimțită de toți oamenii. Reprezentanța economică reprezintă o șansă uriașă pentru România de a atrage investiții şi oportunități de afaceri majore, pentru că aceasta va oferi informații credibile și îndrumare investitorilor americani, dar şi companiilor europene interesate de investiții în Arizona. Reprezentanța va oferi informații despre legislația din România și îi va pune în contact direct cu partenerii români şi europeni din mediul de afaceri al Europei centrale şi de est. Scopul nostru pe termen mediu este ca România să devină un real hub pentru Europa Centrală și de est”, mai spune Băcanu.

Liderul liberal arată că acesta este doar primul pas în consolidarea oportunităților de investiții în relațiile bilaterale și că e important ca în viitor să replicăm aceste reprezentanțe economice și cu alte state componente ale SUA, inclusiv prin implicarea autorităților locale din România. „După succesul parlamentar pe care l-am avut în Arizona, voi deschide discuții similare și cu autoritățile altor state americane pe care le voi invita să deschidă reprezentanțe în România. Majoritatea statelor americane au economii mai mari decât țara noastră. De exemplu, economia statului Arizona este de aproximativ două ori mai mare decât economia României și este unul dintre statele cu cele mai liberale politici economice”, a mai arătat Băcanu.

Ciucu explică de ce Arizona

Primarul Sectorului 6 a explicat și de ce a fost ales acest stat. „Puțină diplomație economică și un mare succes pentru Sectorul6 și pentru România! Primul Birou de Comerț al statului american Arizona (și în general al unui stat SUA), din Europa Centrală și de Est, va fi deschis în Sectorul 6! (...) Poate vi se pare surprizător faptul că... Arizona! Nu este! Acest stat american are aproape de 2 ori PIB-ul României și este statul SUA cu cea mai mare viteză de dezvoltare! De ce? Pentru că sunt lipiți de California, adică de ce-a de-a patra economie a lumii, iar dezvoltarea care nu mai încape în California se varsă în Arizona (spill over effect). Ajutați de politici liberale dpdv economic, dezvoltarea este rampantă și zeci de mii de oameni se relochează în Arizona, anual, pentru oportunități și calitatea vieții”, a precizat Ciucu, într-un mesaj pe Facebook

Primarul a adăugat, date fiind controversele privind deplasările demnitarilor, că și-au plătit singuri biletele. „Și pentru hate-rii și cârcotașii de serviciu..., știu că vor fi apărut comentariile: pentru această deplasare nu am folosit bani publici, ne-am plătit singuri transportul și am fost cazați prin ospitalitatea lor. Cum nu am știut dacă vom avea succes, nu am vrut să fim acuzați de turism”, a subliniat Ciucu