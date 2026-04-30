Andrei Caramitru anticipează o nouă majoritate în jurul lui Bolojan: cum l-ar putea salva „marginalizații” din PSD și AUR

Andrei Caramitru avertizează că ignorarea parlamentarilor „marginalizați” din PSD și AUR ar putea duce la formarea unei noi majorități în jurul lui Ilie Bolojan.

Într-o postare distribuită pe Facebook joi, 30 aprilie, Andrei Caramitru descrie un scenariu care ar putea reconfigura total puterea în Parlament. Conform acestuia, nemulțumiții din PSD şi AUR, care realizează că nu vor avea acces la funcţii şi vor rămâne la fel de „marginalizaţi” chiar dacă moţiunea împotriva premierului Ilie Bolojan va trece, reprezintă cheia unei noi guvernări ce s-ar putea instala într-un timp record.

În acelaşi context, el avertizează că, în lipsa unei rezolvări rapide a crizei politice, economia românească se îndreaptă spre faliment, în condiţiile în care euro a ajuns la valoarea record de 5.19 lei.

„Discuția e simplă de tot în Parlament.

Există mulți acolo marginalizați. Și în PSD, și în AUR. Care ȘTIU foarte clar că nu vor fi niciodată cooptați la putere de partidul lor. Care e hămesit și are prea multe guri de hrănit.

Dacă se grupează și susțin pe Bolojan câteva zeci doar. Fac un nou grup. Pot primi ACUM o groază de poziții. Imediat vin la putere. În 2 săptămâni.

Mai e ceva. De ce AUR ar vrea să intre la guvern acum, să se prăbușească în spume lângă PSD în faliment general?

Deci… nu e simplu deloc pentru Grindi și PSD-ul. Absolut deloc. Olalala.

Se joacă toată chestia.

Apropo – leul acum 5.19. Se duce la 5.50 în ritmul ăsta în câteva zile, și după 2-3 săptămâni se sparge și digul, nu mai sunt rezerve. Bravo PSD și AUR. Hai la guvernare, tembelilor. Cu FMI direct, proștilor”, a scris joi, pe Facebook, Andrei Caramitru.

Analiza lui Andrei Caramitru vine pe fondul presiunilor cu care se confruntă cele două tabere, PSD-AUR, pe de o parte, şi PNL-USR, de cealaltă parte, după ce social-democraţii au decis să iasă de la guvernare şi au depus, împreună cu partidul condus de George Simion, o moţiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan.