CFR Călători anunță când vor circula „Trenurile Soarelui” spre Litoral. Noutatea care-i așteaptă pe călători

CFR Călători a transmis, joi, că „trenurile soarelui” vor intra în circulație începând din 12 iunie. Turiştii vor avea la dispoziţie 60 de trenuri directe zilnic către litoralul Mării Negre.

Trenurile fac parte din programul estival, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Programul este conceput să asigure legături feroviare directe din întreaga ţară către mare, pe durata sezonului de vară.

Potrivit CFR Călători, sunt puse la dispoziție 60 de trenuri directe zilnic către litoralul Mării Negre, dintre care 28 sunt suplimentare, iar restul fac parte din circulaţia obişnuită.

Trenurile directe suplimentare sunt disponibile din:

- Nord-Vest: Oradea, Satu Mare/Baia Mare

- Vest: Arad, Timişoara Nord, Reşiţa Nord

- Centru: Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Braşov, Sibiu

- Nord-Est / Est: Suceava Nord, Iaşi, Galaţi

- Sud: Craiova, Bucureşti.

„Un element important al acestui sezon îl reprezintă utilizarea unui număr semnificativ de vagoane şi locomotive modernizate prin fonduri PNRR, precum şi a noilor rame electrice Alstom Coradia Stream, aflate deja în circulaţie pe relaţia Bucureşti-Constanţa, care oferă condiţii moderne de călătorie şi servicii îmbunătăţite pentru pasageri", arată compania.